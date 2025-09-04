ZDF

ZDF-Programmänderung Woche 40/25

Mainz (ots)

Woche 40/25 Sa., 27.9. 15.15 sportstudio live Radsport: WM Straßenrennen Frauen . . . Bitte Ergänzungen beachten: Rudern: WM Zusammenfassung aus Shanghai/China Kommentator: Felix Tusche Rudern bei sportstudio.de: WM aus Shanghai/China mit Kommentator Felix Tusche ab 8.00 Uhr im Livestream So., 28.9. 14.55 sportstudio live Radsport: WM Straßenrennen Männer . . . Bitte Ergänzungen beachten: Rudern: WM Zusammenfassung aus Shanghai/China Kommentator: Felix Tusche Rudern bei sportstudio.de: WM aus Shanghai/China mit Kommentator Felix Tusche ab 8.00 Uhr im Livestream

