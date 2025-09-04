PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDF

ZDF-Programmänderung Woche 40/25

Mainz (ots)

Woche 40/25

Sa., 27.9.

15.15     sportstudio live 
          Radsport: WM 
          Straßenrennen Frauen
          . . .

          Bitte Ergänzungen beachten:
          Rudern: WM 
          Zusammenfassung aus Shanghai/China 
          Kommentator: Felix Tusche

          Rudern bei sportstudio.de: WM aus Shanghai/China 
          mit Kommentator Felix Tusche ab 8.00 Uhr im Livestream


So., 28.9.

14.55     sportstudio live 
          Radsport: WM 
          Straßenrennen Männer
          . . .

          Bitte Ergänzungen beachten:
          Rudern: WM 
          Zusammenfassung aus Shanghai/China 
          Kommentator: Felix Tusche

          Rudern bei sportstudio.de: WM aus Shanghai/China 
          mit Kommentator Felix Tusche ab 8.00 Uhr im Livestream

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

