ZDF

"WISO" im ZDF über die Ausbeutung von Lieferdienst-Fahrern

Mainz (ots)

Kurierfahrer, die für Lieferdienstplattformen arbeiten, bekommen den Mindestlohn oft nur auf dem Papier. Begünstigt wird dies dadurch, dass sie meist nicht direkt, sondern über Subunternehmer beschäftigt sind. Der "WISO"-Beitrag "Lieferdienste: Stress und wenig Geld" beleuchtet in der Sendung am Montag, 25. August 2025, 19.25 Uhr im ZDF, die schwierigen Arbeitsbedingungen in der Branche.

Der investigative "WISO"-Beitragnimmt die Arbeitsbedingungen von Lieferfahrern für Wolt und UberEats in den Fokus. Für die Beschäftigung der Fahrer über Subunternehmer kommen Scheinverträge über Minijobs zur Anwendung. Dabei arbeiten die Fahrer meist umfangreicher, als es auf dem Papier steht, und werden dafür oft schwarz bezahlt. Urlaub- oder Krankengeld gibt es in der Regel nicht und der Mindestlohn wird umgangen.

Die Autoren des Beitrags wollen herausfinden, was in der Lieferdienstbranche falsch läuft und begeben sich auf die Suche nach einem Job als Essenslieferant. Sie begleiten zudem Lieferdienstfahrer in ihren Jobs und sind bei einem Gerichtsprozess dabei, in dem eine Fahrerin, die von einem Subunternehmer geprellt wurde, Wolt verklagt.

Weitere Themen in "WISO"

In der von Marcus Niehaves moderierten "WISO"-Sendung stehen am Montag, 25. August 2025, zudem noch diese Themen im Fokus: Baumärkte: Flaute bei Heimwerkern – Ladenhüter Schraube und Säge; Payback und Co: Der Wert der Daten – Lohnt sich Punkte sammeln für Kunden?

Mainz, 25. August 2025

