ZDF-"frontal"-Dokus über Fake-Honig, Jobcenter-Falle und Kampfschwimmer

Einblicke ins internationale Honig-Business, in die Schwachstellen des Bürgergelds und ins Training der Bundeswehr-Kampfschwimmer: Drei "frontal"-Dokumentation bieten vom 5. bis zum 19. August 2025, dienstags um 21.00 Uhr im ZDF, frischen Info-Mehrwert. Los geht es mit der "frontal"-Dokumentation "Fake Honig – Eine süße Illusion", die ab Dienstag, 5. August 2025, 18.00 Uhr, in Web und App des ZDF und um 21.00 Uhr im linearen ZDF zu sehen ist.

Ist der Honig aus dem Supermarkt gepanscht? Den Verdacht gibt es schon lange. ZDF-"frontal"-Reporter decken auf, wie die Honig-Trickser vorgehen – und wie man ihnen auf die Schliche kommt. Bei Honig denken viele an Blumenwiesen und das Summen der Bienen, vielleicht auch an ein cremiges Frühstücksbrötchen – doch im internationalen Honig-Business ist von Idyll nichts zu sehen. Fälscher strecken Honig mit billigem Sirup auf der Jagd nach dem Profit. Der Film von Michael Strompen, Salim Sadat, Frank Vieltorf und Johannes Dittmar ist den Machenschaften um gepanschtem Honig auf der Spur.

"frontal"-Doku: Die Jobcenter-Falle – Was läuft falsch beim Bürgergeld?

Millionen ohne Job – wer einmal drin ist im Bürgergeld, findet oft nicht mehr raus und zurück in den Arbeitsmarkt. Die Union setzt auf mehr Druck und Sanktionen, auf ein Comeback von Fordern und Fördern, bis hin zur kompletten Kürzung der Leistungen. Die Arbeitsministerin von der SPD dagegen will gezielter Sozialbetrüger und Terminschwänzer ins Visier nehmen. Fest steht: Die Kosten explodieren. 52 Milliarden Euro sind für das Bürgergeld 2025 eingeplant – das entspricht etwa zehn Prozent des gesamten Bundeshaushalts. Die "frontal"-Dokumentation "Die Jobcenter-Falle – Was läuft falsch beim Bürgergeld?" zeigt am Dienstag, 12. August 2025, ab 18.00 Uhr im ZDF-Streaming-Portal und um 21.00 Uhr im ZDF: Es gibt Fehlanreize im Sozialsystem und Arbeitgeber, die mit der Not anderer Kasse machen. Fehlende Arbeitsanreize und zu geringe Hinzuverdienstgrenzen sind Schwachstellen, die eine Rückkehr in Vollzeit erschweren oder ganz verhindern.

Der Film von Tonja Pölitz begleitet zwei Arbeitsvermittler auf Hausbesuch und geht der Frage nach, wie man Menschen in Arbeit bringen soll, zu denen es seit Jahren keinen Kontakt mehr gibt. Mehr als die Hälfte der Termine im Jobcenter bleibt inzwischen ungenutzt. Und im Film zeigt sich das Problem: Selbst jene Kunden, die offensichtlich zuhause sind, öffnen dem Jobcenter nicht mal die Tür.

"frontal"-Doku: Die Kampfschwimmer – Elitetruppe im Einsatz

Bereits jetzt im ZDF zu streamen ist die dreiteilige "frontal"-Dokuserie "Die Kampfschwimmer". Am Dienstag, 19. August 2025, 21.00 Uhr, steht die 43-minütige Dokumentation "Die Kampfschwimmer – Elitetruppe im Einsatz" auf dem ZDF-Programm. Der Film von Anna Feist zeigt, wie die Kampfschwimmer der Bundeswehr an der Belastungsgrenze trainieren und beleuchtet deren Ausbildung, Einsätze und Bedrohungslagen entlang der NATO-Ostflanke.

Wie einsatzbereit ist Deutschlands maritime Elite? Was ist zu tun, wenn Sabotage, Spionage und hybride Angriffe die Ostsee zur sicherheitspolitischen Brennzone machen? Die Kampfschwimmer bereiten sich auf neue Szenarien vor und kämpfen dabei mit alten Problemen: schrottreife Boote und fehlende gesetzliche Grundlagen.

