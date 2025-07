ZDF

ZDF-Programmhinweis

PW 29/25

15.05 Uhr

Bares für Rares

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis Bitte aktuelle Programmtexte beachten: Montag, 14. Juli 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Schreibtisch im Rokokostil, eine Brosche, eine Bronzeplastik "Der Flieger", einen Edelsteinring Mariage und eine Cartier-Uhr "Santos Carée". Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Dienstag, 15. Juli 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren ein Raucher-Necessaire, ein Blechspielzeug, ein Diamantarmband, eine Tukan-Pfeffermühle, einen französischen Sonnenschirm und ein Miele-Schild. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Mittwoch, 16. Juli 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Siebträger-Kaffeemaschine, einen Silberstift, Porzellanschwäne, ein Schmuckset, ein Buttermesser-Set und ein Gemälde von Christian Rohlfs. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Donnerstag, 17. Juli 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Kugeluhr, einen Herrenring, eine Mazzega-Stehleuchte, eine Bronzeskulptur "Buchhändler" und ein zwölfteiliges Silberbesteck. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Freitag, 18. Juli 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Stabbrosche, eine Bronzeplastik "Mineur á la hache", eine Whiskeyflasche, eine Silberschale und ein Ölgemälde von E. de Schampheleer. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.

