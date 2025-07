ZDF

ZDFneo-Programmänderung ab Woche 30/25

Mainz (ots)

Woche 30/25 Sonntag, 20.07. Bitte Programmänderungen beachten: 6.15 Terra X Ein Moment in der Geschichte Kolumbus erreicht Amerika Film von Judith Völker (vom 19.6.2022) Deutschland 2022 7.00 Terra X Ein Moment in der Geschichte Cäsars Ermordung Film von Natalia Lucic (vom 14.3.2021) Deutschland 2020 7.45 Terra X Ein Moment in der Geschichte Die Varusschlacht Film von Alexander Hogh (vom 19.6.2022) Deutschland 2022 (Die Sendungen „Die Geschichte des Essens – Vorspeise“, „… - Hauptspeise“ und „…Dessert“ entfallen. Weiterer Ablauf ab 8.30 Uhr wie vorgesehen.) Montag, 21.07. Bitte Programmänderungen beachten: 4.20 Terra X Ein Moment in der Geschichte Cäsars Ermordung Film von Natalia Lucic (vom 14.3.2021) Deutschland 2020 5.05 Terra X Ein Moment in der Geschichte Die Varusschlacht Film von Alexander Hogh (vom 19.6.2022) Deutschland 2022 5.50 Terra X -6.30 Ein Moment in der Geschichte Kolumbus erreicht Amerika Film von Judith Völker (vom 19.6.2022) Deutschland 2022 (Die Sendungen „Die Geschichte des Essens – Vorspeise“, „… - Hauptspeise“ und „…Dessert“ entfallen.) Woche 31/25 Samstag, 26.07. Bitte Zeitkorrektur und Programmänderungen beachten: 6.00 Terra X Wein – Eine Geschichte durch Jahrtausende Film von Martin Papirowski (vom 8.10.2023) Deutschland 2023 6.45 Terra X Ein Moment in der Geschichte Kolumbus erreicht Amerika Film von Judith Völker (vom 19.6.2022) Deutschland 2022 7.30 Terra X Ein Moment in der Geschichte Cäsars Ermordung Film von Natalia Lucic (vom 14.3.2021) Deutschland 2020 8.10 Terra X Ein Moment in der Geschichte Die Varusschlacht Film von Alexander Hogh (vom 19.6.2022) Deutschland 2022 (Die Sendungen „Die Geschichte des Essens – Vorspeise“, „… - Hauptspeise“ und „…Dessert“ entfallen. Weiterer Ablauf ab 8.55 Uhr wie vorgesehen.) Woche 33/25 Dienstag, 12.08. 22.30 Neu We are Lady Parts Spiel was vor Bitte Ergänzung der Unterzeile beachten: Britische Comedy-Serie (Ergänzung bitte auch für die weiteren Folgen im Anschluss beachten.)

