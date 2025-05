ZDF

Mittwoch, 7. Mai 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Tigeraugenbrosche, einen Briefmarkenautomaten, ein Krugset von E. Gallé, Sofamöbel von Versace, ein Schmuckset und eine Porzellanfigur. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Donnerstag, 8. Mai 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Spiegel aus Muranoglas, eine Keramikschale, eine Tabakpfeife, eine Brosche mit Diamanten, eine Druckmatrize für Tapeten und eine Bronzefigur. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Freitag, 9. Mai 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Bierzapfhahn, eine Damenuhr, zwei Designerstühle, ein Kunstobjekt "Cloning is possible", eine Brosche, und eine Minibar "Ritter". Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen

