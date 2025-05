ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 19/25

Mainz (ots)

Woche 19/25 Di., 6.5. Bitte neuen Ausdruck beachten: 20.15 Inside CDU (VPS 20.14/HD/UT) Wahlkampf, Krisen, Kanzleramt Film von Steffen Haug und Denise Jacobs Kamera: Felix Korfmann Deutschland 2025 (Weiterer Ablauf ab 21.00 Uhr wie vorgesehen.)) -------------------------- Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen ab 0.15 Uhr beachten: 0.15 Nachfolger gesucht: Wer kann Papst in Krisenzeiten? (VPS 0.14/HD/AD/UT) Diskussion aus Rom mit Andreas Klinner und Gästen Italien 2025 1.00 Paris Has Fallen (VPS 0.15) 1.40 Paris Has Fallen (VPS 0.55) 2.25 Karen Pirie - Echo einer Mordnacht (VPS 1.40) 3.55 Harry Wild - Mörderjagd in Dublin (VPS 3.10) 4.40- hallo deutschland 5.30 (Die Wiederholung "WISO" entfällt.) Mi., 7.5. Bitte Programmänderung ab 2.15 Uhr beachten: 2.15 Inside CDU (VPS 2.14/HD/UT) Aufzüge Film von Steffen Haug und Denise Jacobs Kamera: Felix Korfmann Deutschland 2025 2.50 Inside CDU (HD/UT) Angriffe Film von Steffen Haug und Denise Jacobs Kamera: Felix Korfmann Deutschland 2025 3.25 Inside CDU (HD/UT) Alphatiere Film von Steffen Haug und Denise Jacobs Kamera: Felix Korfmann Deutschland 2025 zu Mi., 7.5. 3.55 Inside CDU (HD/UT) Angst Film von Steffen Haug und Denise Jacobs Kamera: Felix Korfmann Deutschland 2025 4.30 Inside CDU (HD/UT) Autsch Film von Steffen Haug und Denise Jacobs Kamera: Felix Korfmann Deutschland 2025 5.05- hallo deutschland (VPS 5.15) 5.30 (Die Wiederholungen "Dokumentation", "frontal", "auslandsjournal", "Die Spur" und "plan b" entfallen. Woche 20/25 Di., 13.5. 20.15 Putins Helfer Bitte Änderung beachten: Trump, Musk und der Kreml Bitte streichen: Trump und Musk in Diensten des Kreml? (Änderung bitte auch für die Wiederholung am Mi., 14.5.2025, 1.30 Uhr beachten.)

