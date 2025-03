ZDF-Programmänderung ab Woche 15/25

Mainz (ots) - Sonntag, 20.04. Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten: 23.50 Lake Placid 1.05 Welcome to the Jungle (The Rundown) (von 22.15 Uhr) 2.40 The Rookie Der Schwur (vom 13.3.2025) 3.20 The Rookie Geheimnisse und Lügen (vom 13.3.2025) 4.00 The Rookie Babysitting (vom 20.3.2025) 4.40 The Rookie Mad Dog (vom 20.3.2025) 5.25 The Rookie -6.05 Druck (vom 27.3.2025) (Der Spielfilm «Anacondas: Die Jagd ...

mehr