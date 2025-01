Panda InsurTech

PANDA Tierversicherung – Jahresausblick 2025

Das Jahr 2025 steht bei PANDA Tierversicherung im Zeichen großer positiver Entwicklungen. Auf dem Programm stehen eine neue Produktlinie, Internationalisierung sowie das Tätigwerden eines Teams an hauseigenen Tierärztinnen. Auch eine Tierschutzbeauftragte wird das Unternehmen hinkünftig verstärken.

Gemeinsam mit einem neuen starken Versicherungspartner wird PANDA Tierversicherung nicht nur ein verbessertes Tierkrankenversicherungsprodukt anbieten, sondern auch eine neue Produktlinie: die Tierreiseversicherung. Dieses Produkt soll maßgeschneidert an die Bedürfnisse von Tierbesitzer:innen mehr Komfort bei der Urlaubsreise mit Hund und/oder Katze bieten und Tierbesitzer:innen somit ein sorgenfreies Verreisen mit ihrer Fellnase ermöglichen.

Um auch in der täglichen Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten und der zugehörigen Kundenbetreuung noch besseren Service anbieten zu können, beschäftigt PANDA Tierversicherung nun ein Team an hauseigenen Tierärztinnen. Die Beratung von Kund:innen sowie die Kommunikation mit Tierärzten soll dadurch wesentlich verbessert werden. Kund:innen von PANDA Tierversicherung steht hinkünftig eine ganztägige Hotline zum Tierärzte-Team zur Verfügung, um auch im Leistungsfall beste Beratung genießen zu können.

Viele erfolgreiche Jahre auf dem deutschen Markt haben dazu geführt, dass die Nachfrage nach Produkten von PANDA Tierversicherung auch auf anderen europäischen Märkten gestiegen ist. Im Jahr 2025 möchte PANDA Tierversicherung daher zunächst Tierkranken- sowie OP-Schutzprodukte auf dem österreichischen Markt anbieten. In weiterer Folge sind Markteintritte in drei weiteren europäischen Ländern geplant.

Das Thema Tierschutz zählt seit Anbeginn zur Kernidentität des Unternehmens. In den letzten Jahren wurden bereits zahlreiche Tierschutzprojekte unterstützt. Nun möchte PANDA Tierversicherung noch einen Schritt weitergehen und das Team durch eine hauseigene Tierschutzbeauftragte verstärken. „Tierschutz war uns schon immer eine Herzensangelegenheit und das wird es auch immer bleiben. Durch unsere Tierschutzbeauftragte können wir zukünftig nicht nur Projekte finanziell, sondern auch an vorderster Front unterstützen. So können wir Projektfortschritte genauer einschätzen und verstehen auch besser, an welchen Stellen Unterstützung benötigt wird“, erklärt Jean-Francois Diet, CEO von PANDA Tierversicherung.

Das gesamte Team von PANDA Tierversicherung freut sich, im Jahr 2025 noch mehr Kund:innen und ihre Vierbeiner kompetent betreuen und dabei von der großen veterinärmedizinischen Expertise der neuen Teammitglieder profitieren zu dürfen.

Bei Rückfragen zu neuen Produkten, Tierschutzprojekten oder dem aktuellen Tarifangebot steht das Serviceteam von PANDA Tierversicherung täglich von 8:00 bis 19:00 Uhr telefonisch sowie per E-Mail zur Verfügung.

