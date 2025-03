ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 11/25

Mainz (ots)

Woche 11/25 Do., 13.3. Bitte geänderten Programmablauf ab 11.15 Uhr beachten: 11.15 heute Xpress (VPS 11.14/HD/UT) 11.20 sportstudio live (HD/UT) Biathlon-Weltcup 12,5 km Einzel Frauen Übertragung aus Pokljuka/Slowenien Kommentator: Volker Grube Co-Kommentator: Sven Fischer Moderation: Alexander Ruda Expertin: Denise Herrmann-Wick ca. 12.50 Uhr Weltcup Skispringen Frauen, 2. Durchgang Übertragung aus Oslo/Norwegen Kommentatorin: Eike Papsdorf Moderation: Lena Kesting Experte: Severin Freund 13.30 ZDF-Mittagsmagazin (VPS 12.10) (Weiterer Ablauf ab 14.00 Uhr wie vorgesehen. "SOKO Wismar" und "heute" um 12.00 Uhr entfallen.) ________________________________ Bitte neuen Ausdruck beachten: 15.05 sportstudio live (HD/UT) Biathlon-Weltcup 15 km Einzel Männer Übertragung aus Pokljuka/Slowenien Kommentator: Volker Grube Co-Kommentator: Sven Fischer Moderation: Alexander Ruda Expertin: Denise Herrmann-Wick ca. 16.45 Uhr (VPS 16.55/(HD/UT) heute Xpress ca. 16.50 Uhr Weltcup Skispringen Männer, 1. Durchgang Übertragung aus Oslo/Norwegen Reporter: Stefan Bier Moderation: Lena Kesting Experte: Severin Freund _______________________________ zu Do., 13.3. ca. 17.50 Uhr Weltcup Skispringen Super-G Frauen Zusammenfassung aus La Thuile/Italien Kommentator Julius Hilfenhaus ca. 18.00 Uhr Weltcup Skispringen Männer, 2. Durchgang Übertragung aus Oslo/Norwegen Reporter: Stefan Bier Moderation: Lena Kesting Experte: Severin Freund Alpiner Ski-Weltcup bei sportstudio.de: Super-G Frauen aus La Thuile/Italien mit Kommentator Julius Hilfenhaus im Livestream ab 11.00 Uhr Handball-EM-Qualifikation bei sportstudio.de: Österreich – Deutschland aus Wien mit Kommentator Martin Schneider ab 18.00 Uhr im Livestream _________________________ Bitte Programmänderung um 4.30 Uhr beachten: 4.30 Notruf Hafenkante (VPS 4.29/HD/AD/UT) Letzter Schritt (von 10.30 Uhr) . . . (Die Wiederholung "SOKO Wismar" entfällt.) Fr., 14.3. Bitte geänderten Programmablauf und Ausdrucke ab 15.05 Uhr beachten: 15.05 Bares für Rares (VPS 15.04/HD/UT) Die Trödel-Show mit Horst Lichter (Erstsendung 28.3.2024) Deutschland 2024 16.00 heute Xpress (HD/UT) 16.05 Die Rosenheim-Cops (HD/AD/UT) Eine Pleite mit Gewinn Anton Stadler Dieter Fischer Sven Hansen Igor Jeftić Miriam Stockl Marisa Burger Michael Mohr Max Müller Marie Hofer Karin Thaler Gert Achtziger Alexander Duda Sandra Mai Sina Wilke und andere Buch: Dagmar Rehbinder Regie: Werner Siebert Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ZDF Enterprises (Erstsendung 10.11.2020) Deutschland 2020 (Weiterer Ablauf ab 16.50 Uhr wie vorgesehen. 15.05 Uhr "sportstudio live: Biathlon-Weltcup: 20 km Einzel Männer" entfällt.) Woche 12/25 Sa., 15.3. Bitte neuen Ausdruck beachten: 10.30 sportstudio live (HD/UT) Weltcup Nordische Kombination Skispringen Frauen und Männer Zusammenfassung aus Oslo/Norwegen Kommentatorin: Meili Scheidemann ca. 10.50 Uhr Weltcup Skifliegen Frauen Übertragung aus Vikersund/Norwegen Kommentatorin: Eike Papsdorf Moderation: Lena Kesting Experte: Severin Freund ca. 11.55 Uhr heute Xpress (HD/UT) ca. 12.00 Uhr Special Olympics World Winter Games 2025 Zusammenfassung aus Turin/Italien Kommentator: Henrik Diekert ca. 12.10 Uhr Alpiner Ski-Weltcup Riesenslalom Männer, 1. Lauf Zusammenfassung aus Hafjell/Norwegen Kommentator: Fabian Meseberg Co-Kommentator: Marco Büchel Moderation: Amelie Stiefvatter ca. 12.30 Uhr Bob-WM Zweierbob Frauen, 1. und 2. Lauf Zusammenfassung aus Lake Placid/USA Kommentator: Michael Kreutz ca. 12.55 Uhr Bob-WM Viererbob, 3. Lauf Übertragung aus Lake Placid/USA Kommentator: Michael Kreutz ca. 13.30 Uhr Biathlon-Weltcup 12,5 km Massenstart Frauen Übertragung aus Pokljuka/Slowenien Kommentator: Volker Grube Co-Kommentator: Sven Fischer Moderation: Alexander Ruda Expertin: Denise Herrmann-Wick ca. 14.20 Uhr (VPS 14.35/HD/UT) heute Xpress _______________________________ zu Sa., 15.3. ca. 14.25 Uhr Snowboard-Weltcup, Finale PSL Frauen und Männer Übertragung aus Winterberg Kommentator: Marc Windgassen Moderation: Florian Zschiedrich ca. 15.10 Uhr Bob-WM Viererbob, 4. Lauf Übertragung aus Lake Placid/USA Kommentator: Michael Kreutz ca. 15.30 Uhr Snowboard-Weltcup, Finale PSL Frauen und Männer Zusammenfassung aus Winterberg Kommentator: Marc Windgassen Moderation: Florian Zschiedrich ca. 15.40 Uhr Biathlon-Weltcup 15 km Massenstart Männer Übertragung aus Pokljuka/Slowenien Kommentator: Volker Grube Co-Kommentator: Sven Fischer Moderation: Alexander Ruda Expertin: Denise Herrmann-Wick ca. 16.30 Uhr Weltcup Nordische Kombination Langlauf Frauen u. Männer Übertragung aus Oslo/Norwegen Kommentatorin: Meili Scheidemann ca. 17.00 Uhr Weltcup Skifliegen Männer, 1. Durchgang Übertragung aus Vikersund/Norwegen Kommentator: Stefan Bier Moderation: Lena Kesting Experte: Severin Freund ca. 17.50 Uhr heute Xpress (HD/UT) ca. 17.55 Uhr Alpiner Ski-Weltcup Riesenslalom Männer, 2. Lauf Zusammenfassung aus Hafjell/Norwegen Kommentator: Fabian Meseberg Moderation: Amelie Stiefvatter ca. 18.05 Uhr Weltcup Skifliegen Männer, 2. Durchgang Übertragung aus Vikersund/Norwegen Kommentator: Stefan Bier Moderation: Lena Kesting Experte: Severin Freund Moderation im Studio: Katja Streso ____________________________ zu Sa., 15.3. Alpiner Ski-Weltcup bei sportstudio.de: Riesenslalom Männer aus Hafjell/Norwegen mit Kommentator Fabian Meseberg und Co-Kommentator Marco Büchel im Livestream 1. Lauf ab 9.30 Uhr 2. Lauf ab 12.30 Uhr Weltcup Skifliegen bei sportstudio.de: Frauen aus Vikersund/Norwegen mit Kommentatorin Eike Papsdorf im Livestream ab 10.45 Uhr Handball-EM-Qualifikation bei sportstudio.de: Deutschland - Österreich aus Hannover mit Kommentator Martin Schneider und Co-Kommentator Sören Christophersen ab 16.30 Uhr im Livestream Bob-WM bei sportstudio.de: Zweierbob Frauen aus Lake Placid/USA mit Kommentator Michael Kreutz im Livestream 3. Lauf ab 18.00 Uhr 4. Lauf ab 19.35 Uhr SailGP bei sportstudio.de: 4. Rennen aus Los Angeles mit Kommentatorin Kristin Recke ab 22.00 Uhr im Livestream So., 16.3. Bitte neuen Ausdruck beachten: 10.15 sportstudio live (HD/UT) Bob-WM Zweierbob Frauen, 3. und 3. Lauf Zusammenfassung aus Lake Placid/USA Kommentator: Michael Kreutz ca. 10.30 Uhr Snowboard-Weltcup, Finale PSL Team Frauen und Männer Übertragung aus Winterberg Kommentator: Marc Windgassen Moderation: Florian Zschiedrich ca. 11.30 Uhr Weltcup Skifliegen Frauen, 2. Durchgang Übertragung aus Vikersund/Norwegen Kommentatorin: Eike Papsdorf Moderation: Lena Kesting Experte: Severin Freund ca. 11.55 Uhr heute Xpress (HD/UT) ca. 12.00 Uhr Biathlon-Weltcup Single-Mixed-Staffel Übertragung aus Pokljuka/Slowenien Kommentator: Volker Grube Co-Kommentator: Sven Fischer Moderation: Alexander Ruda Expertin: Denise Herrmann-Wick __________________________ zu So., 16.3. ca. 12.55 Uhr Alpiner Ski-Weltcup Slalom Männer, 2. Lauf Übertragung aus Hafjell/Norwegen Kommentator: Fabian Meseberg Co-Kommentator: Marco Büchel Moderation: Amelie Stiefvatter ca. 13.30 Uhr Special Olympics World Winter Games 2025 Zusammenfassung aus Turin/Italien Kommentator: Henrik Diekert ca. 13.40 Uhr Langlauf-Weltcup 10 km Frauen Zusammenfassung aus Oslo/Norwegen Kommentator: Heiko Klasen ca. 13.50 Uhr Weltcup Nordische Kombination Skispringen Frauen und Männer Zusammenfassung aus Oslo/Norwegen Kommentatorin: Meili Scheidemann ca. 14.20 Uhr Eisschnelllauf-WM 1500 m Männer Zusammenfassung aus Hamar/Norwegen Kommentator: Hermann Valkyser ca. 14.35 Uhr heute Xpress (VPS 14.30/HD/UT) ca. 14.40 Uhr Biathlon-Weltcup Mixed-Staffel Übertragung aus Pokljuka/Slowenien Kommentator: Volker Grube Co-Kommentator: Sven Fischer Moderation: Alexander Ruda Expertin: Denise Herrmann-Wick ca. 16.20 Uhr Weltcup Nordische Kombination Langlauf Frauen Übertragung aus Oslo/Norwegen Kommentatorin: Meili Scheidemann ca. 16.35 Uhr Weltcup Skifliegen Männer, 1. Durchgang Übertragung aus Vikersund/Norwegen Kommentator: Stefan Bier Moderation: Lena Kesting Experte: Severin Freund ca. 17.10 Uhr heute Xpress (VPS 17.25/HD/UT) __________________________ zu So., 16.3. ca. 17.15 Uhr Langlauf-Weltcup 10 km Männer Zusammenfassung aus Oslo/Norwegen Kommentator: Heiko Klasen ca. 17.20 Uhr Weltcup Skifliegen Männer, 2. Durchgang Übertragung aus Vikersund/Norwegen Kommentator: Stefan Bier Moderation: Lena Kesting Experte: Severin Freund ca. 17.50 Uhr Weltcup Nordische Kombination Langlauf Männer Zusammenfassung aus Oslo/Norwegen Kommentatorin: Meili Scheidemann ca. 18.00 Uhr Weltcup Skifliegen Männer, 3. Durchgang Übertragung aus Vikersund/Norwegen Kommentator: Stefan Bier Moderation: Lena Kesting Experte: Severin Freund ca. 18.35 Uhr SailGP 4. Rennen Zusammenfassung aus Los Angeles/USA Kommentatorin: Kristin Recke Moderation im Studio: Katja Streso Alpiner Ski-Weltcup bei sportstudio.de: Slalom Männer, 1. Lauf aus Hafjell/Norwegen mit Kommentator Fabian Meseberg und Co-Kommentator Marco Büchel im Livestream ab 9.30 Uhr Weltcup Skifliegen bei sportstudio.de: 1. Durchgang Frauen aus Vikersund/Norwegen mit Kommentatorin Eike Papsdorf und Co-Kommentator Severin Freund im Livestream ab 10.45 Uhr SailGP bei sportstudio.de: 4. Rennen aus Los Angeles mit Kommentatorin Kristin Recke ab 22.00 Uhr im Livestream Do., 20.3. 18.00 SOKO Stuttgart Waldesruh Bitte Korrektur beachten: Buch: Axel Bold Bitte streichen: Alex

