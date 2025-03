ZDF

Fußball-Bundesliga Frauen: Bayern München – VfL Wolfsburg live im ZDF

Kann Meister und Spitzenreiter FC Bayern München am 17. Spieltag der Frauen-Fußball-Bundesliga bereits für eine Vorentscheidung im Titelrennen sorgen? Zu Gast in München ist am Freitag, 14. März 2025, der Tabellendritte VfL Wolfsburg. Ab 16.50 Uhr überträgt "sportstudio live" die Spitzenpartie. Moderatorin Lili Engels führt durch die Live-Sendung, Norbert Galeske kommentiert die Partie.

Drei Punkte liegen die Münchnerinnen aktuell bei noch sechs ausstehenden Liga-Spielen vor den Verfolgerinnen von Eintracht Frankfurt und dem VfL Wolfsburg. Im Hinspiel am sechsten Spieltag hatte der VfL Wolfsburg dem FC Bayern nach 44 ungeschlagenen Ligaspielen in Folge wieder eine Niederlage beigebracht und mit 2:0 gewonnen. Insgesamt absolvierten die Dauerkonkurrenten in der Frauen-Bundesliga bisher 41 Spiele gegeneinander, 16 Siege holten die Wölfinnen. 15 Mal gewann der FC Bayern und zehnmal trennten sich die Mannschaften unentschieden.

Die Partie wird mit Untertiteln und Audiodeskription angeboten.

Handball-EM-Qualifikation: Zwei Spiele des DHB-Teams im ZDF-Livestream

Mit zwei Siegen gegen die Schweiz und die Türkei ist die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Männer im vergangenen November in die Qualifikation zur Handball-Europameisterschaft 2026 gestartet. Nun stehen am 13. und am 15. März 2025 die beiden Partien gegen Österreich an, derzeit mit einem Sieg und einem Unentschieden hinter dem DHB-Team auf Platz 2 in der EM-Qualifikationsgruppe 7. Am Donnerstag, 13. März 2025, ist ab 18.00 Uhr das Hinspiel Österreich – Deutschland in Wien auf sportstudio.de und in der ZDFmediathek zu sehen (Kommentator: Martin Schneider). Das Rückspiel in Hannover folgt am Samstag, 15. März 2025, und ist ab 16.30 Uhr im Livestream auf sportstudio.de und in der ZDFmediathek präsent. Neben Kommentator Martin Schneider ist dann als Co-Kommentator Sören Christophersen am Mikrofon. Die beiden Qualifikationspartie könnten bereits zu einer Vorentscheidung im Kampf um die EM-Tickets führen.

