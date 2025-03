ZDF

Noch einmal das volle Wintersport-Programm im ZDF

Mainz

Im ZDF steht das letzte lange Wintersport-Wochenende der Saison 2024/2025 auf dem Programm: Vom 13. bis 16. März 2025 sind noch mal live die Weltcups im Biathlon, Skispringen, Ski alpin, Langlauf und Nordische Kombination zu sehen. Zudem wird in den "sportstudio live"-Sendestrecken auch über die Special Olympics World Winter Games 2025 berichtet.

Vor dem Weltcup-Finale in Oslo treffen sich die Biathletinnen und Biathleten vom 13. bis 16. März 2025 im slowenischen Pokljuka im Kampf um die vorletzten Weltcup-Punkte. Besonders im Blick steht da Deutschlands derzeit beste Biathletin Franziska Preuß, die weiterhin die Weltcup-Gesamtwertung anführt. Doch das Gelbe Trikot ist zwei Weltcups vor dem Saisonende noch in Gefahr, da ihre französische Rivalin Lou Jeanmonnot am vergangenen Wochenende in Nove Mesto den Punkteabstand verkürzen konnte. Aufgrund der Wetterbedingungen in Pokljuka mit starkem Regen und warmen Temperaturen musste der Wettkampfplan umgestellt werden: Am Donnerstag, 13. März 2025, 11.20 Uhr, zeigt "sportstudio live" das auf 12,5 Kilometer verkürzte Einzelrennen der Frauen beim Biathlon-Weltcup in Pokljuka. Das auf 15 Kilometer verkürzte Einzelrennen der Männer wird ebenfalls bereits am Donnerstag ausgetragen und ist bei "sportstudio live" ab 15.05 Uhr zu sehen. Als ZDF-Biathlon-Expertin ist Denise Herrmann-Wick bei Moderator Alexander Ruda. Als Kommentator ist Volker Grube am Mikrofon, im Wechsel mit Co-Kommentator Sven Fischer.

Norwegische Skisprungwoche am Holmenkollen

Am Holmenkollen in Oslo findet vom 13. bis 16. März 2025 die Raw Air statt, die norwegische Skisprungwoche, die Teil des Weltcups der Frauen und Männer ist. In der "sportstudio live"-Sendestrecke, die am Donnerstag, 13. März 2025, bis zur 19.00 Uhr-"heute"-Ausgabe reicht, sind im Anschluss an die Biathlon-Übertragung ab 17.00 Uhr der erste Durchgang im Skisprung der Männer zu sehen, der zweite folgt ab 18.00 Uhr: Moderatorin Lena Kesting, ZDF-Skisprung-Experte Severin Freund und Kommentator Stefan Bier sind im Einsatz. Das Skispringen der Frauen ist bereits um 12.00 Uhr im Livestream auf sportstudio.de und in der ZDFmediathek zu sehen, kommentiert von Eike Papsdorf. Bei "sportstudio live" im ZDF wird ihre Zusammenfassung des Wettbewerbs gegen 17.50 Uhr gesendet.

Zum Skifestival am Holmenkollen gehören auch die Weltcups im Langlauf und in der Nordischen Kombination. In den "sportstudio live"-Sendestrecken am Samstag, 15. März 2025, von 10.30 bis 19.00 Uhr, und am Sonntag, 16. März 2025, von 10.15 bis 18.55 Uhr, sind sie zu sehen – die Langlauf-Weltcups bei Frauen und Männer kommentiert Heiko Klasen, bei der Nordischen Kombination ist Meili Scheidemann im Einsatz.

Wintersport-Wochenende: "sportstudio live" von vormittags bis abends

Die Skispringer und Skispringerinnen werden für das Wochenende von Oslo nach Vikersund weiterreisen – zum Skifliegen vom Monsterbakken, der größten Skiflugschanze der Welt. Die "sportstudio live"-Übertragung am Samstag startet um 10.30 Uhr mit dem Weltcup-Skifliegen der Frauen und hat zum Abschluss um 18.05 Uhr den zweiten Durchgang im Skifliegen der Männer im Programm. Und auch in der sonntäglichen Wintersport-Sendestrecke wird live aus Vikersund übertragen.

Doch es steht noch viel mehr auf dem vollen Wintersport-Wochenend-Programm im ZDF, durch das die Zuschauerinnen und Zuschauer an beiden Sendetagen von Moderatorin Katja Streso geleitet werden: Der alpine Ski-Weltcup der Männer im norwegischen Hafjell (Moderation: Amelie Stiefvatter, Kommentator: Fabian Meseberg) wird ebenso übertragen wie der Super G der Frauen im italienischen La Thuile (Kommentator: Julius Hilfenhaus, Experte: Marco Büchel) und das Snowboard-Weltcup-Finale in Winterberg (Moderation: Florian Zschiedrich, Kommentator: Marc Windgassen). Und auch die Bob-WM in Lake Placid (Kommentator: Michael Kreutz), die Eisschnelllauf-WM im norwegischen Hamar (Kommentator: Hermann Valkyser) und die Special Olympics World Winter Games aus Turin sind im ZDF-Programm präsent.

Noch viel mehr Wintersport im ZDF-Livestream

Das volle Wintersport-Programm im ZDF wird ergänzt durch weitere Wettbewerbe im Livestream auf sportstudio.de und in der ZDFmediathek. So sind die Rennen beim Ski alpin-Weltcup der Frauen im italienischen La Thuile am Donnerstag, 13. und Freitag, 14. März 2025, jeweils ab 11.00 Uhr im ZDF-Livestream zu verfolgen, kommentiert von Julius Hilfenhaus, am Freitag zudem mit Co-Kommentator Marco Büchel.

Wintersport online auf sportstudio.de

Die Weltcup-Wettbewerbe der zur Ende gehenden Saison sind nicht nur in den Livestreams präsent, sondern auch im Wintersport-Blog, im Liveticker oder über die Social-Media-Kanäle. News und Ergebnisse zu den Weltcup-Wettbewerben finden Zuschauerinnen und Zuschauer zudem im Sportressort des ZDFheute-Nachrichtenportals. Und wer die Live-Übertragungen verpasst hat, wird in der ZDFmediathek fündig: Highlights, ausgewählte Interviews und einzelne Wettbewerbe in voller Länge stehen zum Abruf bereit – auch mobil in der ZDFmediathek-App.

Wintersport im ZDF wird angeboten mit Untertiteln und Audiodeskription.

12. März 2025

