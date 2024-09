Avoury

Heiße Fakten: Zum ersten Mal bündeln Avoury® und brand eins Marktzahlen, Trends und Insights über die globale Teeindustrie

Minden (ots)

Der Report "Einfach gut. Alles über Tee" bietet basierend auf umfangreichen Daten und Analysen einen detaillierten Überblick über den Teemarkt*:

Allein in Deutschland wurden 2022 69,1 Liter Tee pro Kopf getrunken - das entspricht 5,5 Millionen Tassen pro Stunde.

In Deutschland sind Kräuter- und Früchtetees am beliebtesten, sie machen 67,8 Prozent des Gesamtmarkts aus.

Die Umsatzprognosen für Tee in Deutschland bis 2028 überschreiten die Eine-Milliarden-Marke.

Knapp 30 Millionen Tonnen Tee wurden 2022 weltweit auf mehr als 5 Millionen Hektar Anbaufläche geerntet.

Der Pro-Kopf-Konsum von Tee ist in der Türkei mit 2,91 Kilogramm am höchsten, in Deutschland sind es 0,32 Kilogramm.

Das Wirtschaftsmagazin brand eins liefert in Zusammenarbeit mit Avoury auf 42 Seiten erstmalig vielfältige Einblicke in die Welt des Tees - von Deutschland bis Neuseeland. Dabei wird deutlich, dass der Konsum des beliebten Heißgetränkes global steigt. Das gilt auch für Deutschland, wo die Absatz- und Umsatzzahlen neue Bestwerte erreicht haben.

Schwarz oder fruchtig, als Matcha oder Mate: Tee wird weltweit in unzähligen Varianten getrunken. Und: Er wird so viel angebaut, wie noch nie. Mehr als 5 Millionen Hektar groß war die globale Anbaufläche im Jahr 2022, auf der insgesamt knapp 30 Millionen Tonnen Tee geerntet wurden. Zum Vergleich: Die Erntemenge von Kaffee lag im gleichen Zeitraum bei etwas mehr als 10 Millionen Tonnen**, also bei rund einem Drittel der Teeernte. Mit großem Abstand auf Platz eins hinsichtlich Anbaufläche und Erntemenge von Tee liegt China, danach folgt Indien.

Höchster Pro-Kopf-Absatz in der Türkei, Umsatzzahlen in Deutschland steigen

Besonders beliebt ist das Naturprodukt Tee in der Türkei. Ein Land mit großer Teehistorie, wie auch eine der sieben kleinen Geschichten aus aller Welt, die im Teereport enthalten sind, lebhaft beschreibt. 2,91 Kilogramm Tee wurden in der Türkei pro Kopf im Jahr 2023 konsumiert, es folgt Brasilien, das bei 2,37 Kilogramm Pro-Kopf-Absatz landet. In Deutschland sind es mit 0,32 Kilogramm deutlich weniger. Allerdings sind die Um- und Absatzzahlen des Tees hierzulande steigend. Während der Jahresumsatz 2018 noch bei 0,67 Milliarden Euro lag, erreichte er im letzten Jahr bereits 0,95 Milliarden Euro. Bis 2028 wird ein Durchbruch der Eine-Milliarden-Marke erwartet. Außerdem erfreulich: Fair gehandelter Tee hat für die Deutschen eine große Bedeutung. Während 2005 hierzulande noch 155 Tonnen Tee mit Fairtrade-Siegel abgesetzt wurden, waren es 2023 mit 565 Tonnen schon fast viermal so viel.

Besonders interessant ist auch der Teekonsum der Deutschen. Hier liefert der Teereport Zahlen, die zeigen, wie viel Liter Tee in Deutschland pro Kopf getrunken werden. 69,1 Liter waren es im Jahr 2022, landesweit betrug der Gesamtkonsum 59.929 Tonnen - das entspricht 132 Millionen Tassen am Tag oder fast 5,5 Millionen Tassen pro Stunde. Auch bezüglich der bevorzugten Teesorten gibt der Report Insights: 27,8 der insgesamt 69,1 Liter im Jahr 2022 waren Schwarz- und Grüntee. 41,3 Liter entfielen auf Kräuter- und Früchtetees, wobei Ingwer die beliebteste Sorte war.

Konsumverhalten belegt Bedürfnis nach Teevielfalt

Vor allem bei den Kräuter- und Früchtetees, die den Gesamtmarkt in Deutschland mit einem Anteil von 67,8 Prozent dominieren, zeigt sich die hohe Diversität im Konsumverhalten der Teetrinker: Neben den aromatisierten und nicht-aromatisierten Mischungen entfallen Anteile auf Pfefferminztee, Kamille, Fenchel, Rooibos und Sonstige. Hier, wie auch bei den Schwarz-, Grün-, Weiß- und Oolongtees, bedient Avoury mit einem breiten Angebot an Sorten und Geschmacksrichtungen das Bedürfnis nach individuellen Genussmomenten: "Der Teereport zeigt einmal mehr, dass Tee in der Beliebtheitsskala kontinuierlich nach oben klettert. Eine wichtige Rolle spielt dabei die geschmackliche Vielfalt, die der Tee bietet. Dort setzen wir an und decken mit unserem Sortiment aus mehr als 30 qualitativ hochwertigen Tees die ganze Bandbreite an Geschmäckern ab. Darüber hinaus bieten wir mit unserer Teemaschine Avoury One jedem - vom Teeliebhaber bis zum Einsteiger - die Möglichkeit, die unterschiedlichen Teesorten optimal zuzubereiten. Brühtemperatur und Ziehzeit werden automatisch den jeweiligen Bedürfnissen angepasst, sodass man sich ganz dem Teegenuss auf höchstem Niveau widmen kann", erklärt Holger Feldmann, CEO von Melitta Single Portions.

Neben weiteren Zahlen und Fakten rund um Tee und den Teekonsum weltweit, beinhaltet der neue Teereport "Einfach gut. Alles über Tee" zahlreiche Informationen und Erklärungen zur Geschichte des Tees, seiner Herstellung und den unterschiedlichen Zubereitungsarten in verschiedenen Ländern. So erfahren Leserinnen und Leser unter anderem, dass die perfekte Wassertemperatur für grünen Tee bei 75°C bis 95°C liegt und die Brasilianer im 17. Jahrhundert erstmals die Kraft der Mateblätter entdeckten. Der gesamte Teereport, inklusive aller Quellenangaben, steht hier zum Download bereit.

