Tee-Sommelière klärt auf: Fünf wichtige Schritte zum perfekten Teegenuss

Zahlreiche Mythen ranken sich um die Zubereitung des perfekten Tees - und zahlreiche Faktoren haben Einfluss darauf, ob das Lieblingsgetränk perfekt gelingt. Doch was genau ist das Geheimnis? Welche Auswirkungen haben die richtige Ziehzeit, Temperatur und Wassermenge auf den Teegenuss? Und ist Tee gleich Tee?

Expertin und Tee-Sommelière Johanna Baumgartner erklärt, worauf es bei der perfekten Tee-Zubereitung ankommt. Sie weiß genau, welche Temperatur für welche Sorte ideal ist und warum die perfekte Tasse Tee mit der Teemaschine Avoury One® ganz einfach gelingt.

#1: Tee ist nicht gleich Tee: Die optimale Zubereitung

Johanna Baumgartner: "Tee ist nicht gleich Tee und jede Teesorte hat ihren eigenen 'Sweet-Spot' der Zubereitung. Wichtige Faktoren, die einen Einfluss auf den Geschmack des Getränks haben, sind neben der Qualität des Tees zum Beispiel die Brühtemperatur, die Wasserqualität, die Ziehzeit und das Verhältnis der Teemenge zur Wassermenge. Vor allem grüner Tee ist in der Zubereitung recht anspruchsvoll. Die Avoury One nimmt der Teezubereitung genau diese Komplexität: Sie verfügt über einen integrierten Wasserfilter, erkennt beim Einlegen der Teekapsel automatisch um welche Teesorte es sich handelt und adaptiert Brühzeit und -temperatur entsprechend. Die Füllmenge in der Avoury TeaCycle Cap ist zudem optimal auf die jeweilige Sorte und die passende Wassermenge abgestimmt. So gelingt auch Tee-Newbies die perfekte Zubereitung."

#2 Die Brühtemperatur: Wichtiger als man denkt

Johanna Baumgartner: "Die Empfehlung, Tee mit kochendem Wasser aufzubrühen, gilt für viele Sorten - aber bei Weitem nicht für alle. Schwarzer Tee verlangt 95 Grad heißes Wasser, um seine Aromen voll entfalten zu können. Auch für Früchte- und Kräutertees ist kochendes Wasser ideal - dann kommen die einzelnen Aromen und ätherischen Öle perfekt zur Geltung. Grüner und weißer Tee hingegen sind anspruchsvoller: Brüht man etwa Grüntee zu heiß, kann er schnell bitter werden. Ist das Wasser hingegen zu kalt, können sich die Aromen nicht lösen. Der Avoury SUPREME GYOKURO, ein edler Grüntee mit würziger Umami-Note, benötigt eine Wassertemperatur von 75 Grad, damit seine Aromen voll zur Geltung kommen. Die optimale Brühtemperatur für weißen Tee liegt bei 85 Grad."

#3: Die Ziehzeit: Der Schlüssel zum perfekten Aroma

Johanna Baumgartner: "Die Ziehzeit ist einer der Schlüsselfaktoren zum perfekten Tee. Lässt man etwa grünen Tee zu lange ziehen, können sich Bitterstoffe lösen - das Getränk wird bitter und womöglich sogar ungenießbar. Auch für schwarzen Tee ist die richtige Ziehzeit wichtig für ein perfektes Ergebnis und bei jeder Sorte anders: Der STRONG ASSAM von Avoury zum Beispiel ist ein kräftig-malziger Schwarztee mit einer leicht-cremigen Nuance, der nur eine Minute ziehen muss. Andere Schwarztees, wie der fruchtige DARK PEACH mit dem unwiderstehlichen Geschmack von frischer Mango und saftigem Pfirsich oder der feine LADY ROSE mit fruchtigem Orangenöl und dem milden Aroma von Bergamotte, können sich nur vollständig entfalten, wenn sie etwa drei Minuten ziehen."

#4 Das Wasser: Einflussreicher, als man denkt

Johanna Baumgartner: "Die richtige Wasserhärte hat einen entscheidenden Einfluss darauf, dass der Tee gelingt. Ist der Kalkanteil zu hoch, verändert dies nicht nur den Geschmack des Tees - gerade bei leichteren Sorten mit einem feinen Aroma sollte für das perfekte Geschmackserlebnis möglichst kalkarmes Wasser verwendet werden. Bei der Avoury One können Teefans die Wasserhärte individuell anpassen. Zusätzlich kommt die Maschine auch mit einem optional nutzbaren Wasserfilter."

#5: Der Koffeingehalt: Nicht nur Teeblätter können wach machen!

Johanna Baumgartner: "Schwarzer, grüner, weißer und Oolong-Tee bestehenden aus den Blättern der Teepflanze. Die Unterschiede im Geschmack ergeben sich vor allem durch die unterschiedlichen Verarbeitungsprozesse. Diese 'echten' Tees enthalten Koffein, wenn auch in unterschiedlichen Mengen, wobei Schwarztee gemeinhin als der 'stärkste' gilt. Das bedeutet jedoch nicht, dass Kräuter- und Früchtetees, die keine Blätter der Teepflanze enthalten, koffeinfrei sind: Zutaten wie Mate oder Guarana im Avoury DAILY MATE haben zum Teil sogar einen höheren Koffeingehalt als Schwarztee."

So individuell jeder Tee ist, so einzigartig sind auch seine Bedürfnisse. Mit der Avoury One wurde eine Maschine entwickelt, die Tee voll und ganz versteht und die schmale Gratwanderung der individuellen Bedürfnisse eines jeden Tees und Tee-Liebhabers mühelos meistert. So gelingt perfekter Genuss jeden Tag - ganz einfach auf Knopfdruck.

