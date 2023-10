Camelot ITLab GmbH

Gartner sieht Camelot ITLab als repräsentativen globalen Systemintegrator für Supply-Chain-Planungslösungen

Mannheim (ots)

In seinem aktuellen Market Guide zu Systemintegratoren von Supply-Chain-Planungslösungen hebt das Analystenhaus Gartner Camelot ITLab als einen repräsentativen globalen Systemintegrator für Supply-Chain-Planungslösungen hervor. Gartner würdigt nicht nur die Fähigkeiten von Camelot in den Bereichen SAP Integrated Business Planning und SAP S/4HANA MPS (ePP/DS), sondern auch die umfassende Branchenexpertise für die Segmente Konsumgüter, Lebensmittel und Getränke, Hightech, diskrete und Prozessfertigung sowie Life Sciences.

In dem gerade veröffentlichten "Market Guide for Supply Chain Planning Solutions Systems Integrators" beschreibt Gartner den Markt bezüglich Systemintegrationsdienstleistungen für Supply-Chain-Planungsanwendungen und erklärt, wie er sich in naher Zukunft entwickeln wird. In diesem Zusammenhang werden ausgewählte Anbieter hervorgehoben und vorgestellt.

Bewährte SAP Digital Supply Chain Expertise

In der Praxis bestätigt Camelot ITLab immer wieder die führende Rolle als Systemintegrator für SAP Digital Supply Chain Lösungen. Das Unternehmen ist Co-Innovationspartner von SAP für SAP Integrated Business Planning (SAP IBP) mit wegweisenden Implementierungen in globalen Industrieunternehmen. Zusätzlich zu den Beratungs- und Systemintegrations-Services bietet Camelot verschiedene intelligente Anwendungen an, die den SAP-Standard sinnvoll ergänzen (verfügbar im SAP® Store). Ein aktuelles Beispiel ist der Camelot Campaign Planner & Designer, der kürzlich als SAP Industry Cloud Lösung anerkannt wurde. Die Lösung erweitert SAP S/4HANA MPS und bietet Kampagnen- und Production Wheel-Planungsfunktionalitäten speziell für Kunden aus der Chemie-, Pharma- und Konsumgüterindustrie. Sie adressiert deren Bedarf, die Variabilität entlang der Lieferkette zu reduzieren. Mit dem Supply Chain Resilience Center bietet Camelot ITLab Kunden ein maßgeschneidertes Angebot für eine nachhaltige Digital Supply Chain-Transformation.

Der "Market Guide for Supply Chain Planning Solutions Systems Integrators" ist auf der Gartner-Website verfügbar.

Über die Camelot ITLab GmbH

Die besten Ergebnisse für Kunden zu erzielen durch die Implementierung, Erweiterung und Innovation von Unternehmensanwendungen im SAP- und IT-Umfeld: das ist die Mission von Camelot ITLab. Mit einem ganzheitlichen Beratungsansatz sowie IT- und Prozess-Know-how von der strategischen bis zur operativen Ebene stellen wir eine nachhaltige Umsetzung sicher.

Camelot ITLab ist ein langjähriger Implementierungspartner von SAP mit gemeinsamen Co-Innovations- und Co-Entwicklungsinitiativen, die neueste Technologien nutzen. Als Teil der CAMELOT Consulting Group, die führenden Experten im Bereich Value Chain Management, profitieren Kunden von Management- und IT-Beratung aus einer Hand.

Unsere globalen Beratungsteams liefern höchste Qualität in den Schwerpunktbereichen S/4HANA Transformation, Digital Supply Chain, Logistik, Datenmanagement, Analytics und Customer Experience (CX).

www.camelot-itlab.com

