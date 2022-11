Camelot ITLab GmbH

CX-Experten von Camelot gewinnen zum dritten Mal den "Best of Consulting Award"

Auszeichnung für Kundenprojekt "Digitalisieren, ohne zu überfordern"

Mannheim (ots)

Der Fachbereich Customer Experience (CX) von Camelot Innovative Technologies Lab (Camelot ITLab) wurde in diesem Jahr zum dritten Mal für seine Beratungsexpertise mit dem "Best of Consulting Award" der WirtschaftsWoche prämiert. Das Kundenprojekt "Digitalisieren, ohne zu überfordern" mit Hamberger Sanitary erlangte den zweiten Platz.

Das nun ausgezeichnete Projekt "Digitalisieren, ohne zu überfordern" überzeugte die hochkarätig besetzte Jury der WirtschaftsWoche in der Kategorie "Mittelstand - Data & Analytics". Camelot ITLab verhalf Hamberger in nur vier Monaten zu einem CRM-System, das schnellere Vertriebsprozesse, ein effizienteres Reporting und eine ganzheitliche Sicht auf den Kunden ermöglicht. Das Besondere: Das SAP CX System wurde so eingeführt, dass es nahtlos in die danach anstehende SAP S/4HANA Transformation einfließt und ein reibungsloser Ablauf aller Prozesse auch während der Projektumsetzung gewährleistet war.

Digitalisierung im Mittelstand: vorziehen statt aufschieben

Hamberger Sanitary hat sich auf Anraten von Camelot ITLab dazu entschieden, das CX-Projekt dem S/4HANA-Projekt zeitlich vorzuziehen, anstatt es erst danach umzusetzen, und so wertvolle Zeit gewonnen, in der der Vertrieb zukunftssicher aufgestellt ist. "Die schnelle Einführung des modernen SAP CX-Systems durch Camelot ITLab ermöglichte es uns, einen wichtigen Schritt in der Digitalisierung um Jahre vorziehen. So haben wir bereits jetzt die Grundlage für unsere Vision gelegt, in unserer Branche führend im Service zu sein, indem wir mit unserem Vertrieb am Puls der Zeit - und vor allem ganz nah am Kunden agieren", so Michael Huck, Geschäftsführer der Hamberger Industriewerke GmbH.

Individuelle Lösungsansätze

"In jedem Digitalisierungsprojekt ist es wichtig, die Bedürfnisse des Kunden in der Tiefe zu verstehen, um individuell darauf zugeschnittene Lösungsansätze zu entwickeln, die den größtmöglichen Mehrwert bieten. Es freut uns sehr, dass wir nun gerade für diese Kompetenz von der WirtschaftsWoche prämiert wurden", kommentiert Steffen Joswig, Managing Partner bei Camelot ITLab, den Award.

Die CX-Experten der Camelot ITLab wurden 2022 zum dritten Mal mit dem "Best of Consulting Award" ausgezeichnet. Bereits 2019 und 2020 wurde ihnen diese Anerkennung für ihre Beratungsleistung zuteil.

Weitere Informationen zum prämierten CX-Projekt können auf der Webseite von Camelot ITLab heruntergeladen werden:

https://www.camelot-itlab.com/de/referenz-sap-sales-cloud-hamberger-sanitary/

