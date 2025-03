ZDF

ZDF-Programmänderung Woche 14/25

Mainz (ots)

Woche 14/25 Mi., 2.4. Bitte geänderten Programmablauf ab 20.15 Uhr beachten: 20.15 sportstudio live (VPS 20.14/fub/HD/AD/Dd 5.1/UT) DFB-Pokal, Halbfinale VfB Stuttgart - RB Leipzig Übertragung aus Stuttgart Kommentator: Oliver Schmidt Moderation: Katrin Müller-Hohenstein In der Halbzeitpause: gegen 21.30 heute journal (VPS 21.45) Wetter Moderation: Marietta Slomka Verlängerung und Elfmeterschießen möglich 23.05 auslandsjournal (VPS 22.15) 23.35 Markus Lanz (VPS 23.15) 0.50 The True Story of Pink (VPS 0.45) 1.35 The True Story of Miley Cyrus (VPS 1.30) 2.15 The True Story of Eminem (VPS 2.10) 3.00 The True Story of Britney Spears (VPS 2.55) 3.45 auslandsjournal (VPS 3.40) (von 23.05 Uhr) 4.15 plan b: Die Zukunft des Bauens (VPS 4.40) 4.45- hallo Deutschland (VPS 5.10) 5.30 ("Der Kommissar und der See – Narrenfreiheit", "heute journal update", "Die Spur" sowie die Wiederholung, entfallen.)

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell