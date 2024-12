ZDF

"maybrit illner" im ZDF: Trump und Putin – Welt im Umbruch?

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Syriens Diktator Assad ist gestürzt. Den Rebellen gelang offenbar mit Unterstützung Israels, der USA und der Türkei dieser Überraschungscoup. Putin konnte seinen Verbündeten Assad nicht schützen. Denn der Krieg in der Ukraine bindet Russlands Militär. Dort erobert es immer rascher immer mehr Territorium. "Trump und Putin – Welt im Umbruch?" ist am Donnerstag, 12. Dezember 2024, 22.15 Uhr das Thema bei "maybrit illner" im ZDF.

Für den Aggressor Russland und den Verteidiger Ukraine geht es auch darum, in einer möglichst starken Position zu sein, falls Donald Trump beide Seiten an den Verhandlungstisch zwingen sollte. Ist in der Ukraine ein Waffenstillstand in Sicht, gar ein Ende des Krieges? Oder droht im Gegenteil eine globale Ausweitung des Konflikts?

Bei Maybrit Illner diskutieren EVP-Chef Manfred Weber, der ehemalige Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour, der frühere Trump-Sicherheitsberater John Bolton sowie die Journalistinnen Katrin Eigendorf und Mariam Lau.

Diese Sendung wird mit Untertiteln und in der ZDFmediathek mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.

Kontakt Bei Fragen zu "maybrit illner" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 – 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108. Pressefotos Pressefotos erhalten Sie als Download (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100. Weitere Informationen "maybrit illner" in der ZDFmediathek.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell