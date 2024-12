ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 50/24

Mainz (ots)

Woche 50/24 Mo., 9.12. Bitte geänderten Programmablauf ab 19.00 Uhr beachten: 19.00 heute 19.19 Wetter (VPS 19.20) 19.20 ZDF spezial (VPS 19.21/HD/UT) Ungewisse Zukunft – Wohin steuert Syrien? Moderation: Ralph Szepanski 19.40 WISO (VPS 19.25) (Weiterer Ablauf ab 20.15 wie vorgesehen.) Di., 10.12. Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 4.10 WISO 4.45- hallo deutschland (VPS 4.55) 5.30 Woche 51/24 Mo., 16.12. Bitte geänderten Programmablauf ab 21.45 Uhr beachten: 21.45 heute journal 22.20 Montagskino im ZDF (VPS 22.15) Gletschergrab 0.10 heute journal update (VPS 0.05) 0.25 Das kleine Fernsehspiel (VPS 0.20) WTF is Jule?! 0.45 Das kleine Fernsehspiel (VPS 0.35) WTF is Jule?! 1.05 Das kleine Fernsehspiel (VPS 0.55) WTF is Jule?! 1.25 Das kleine Fernsehspiel (VPS 1.15) WTF is Jule?! ___________________________ zu Mo., 16.12. 1.45 Das Traumschiff (VPS 1.40) 3.15 Das Traumschiff (VPS 3.10) 4.50- hallo deutschland (VPS 4.45) 5.30

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell