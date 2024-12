ZDF

ZDF-Programmhinweis

Montag, 16. Dezember 2024, 1.00 Uhr

Das kleine Fernsehspiel

WTF is Jule?!

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierte Programmtexte beachten!! Montag, 16. Dezember 2024, 1.00 Uhr Das kleine Fernsehspiel WTF is Jule?! Zerstörtes Vertrauen Vierteilige Doku-Serie Viele Fäden auf der Suche nach Jules wahrer Identität laufen bei einer Person zusammen: Boris, deutlich älter als Jule und Trainer in einem inklusiven Sportverein. Egal, wo Jule war, Boris war nicht weit. Maximilian Mundt macht eine verrückte Entdeckung. Auf einmal bekommen Jules vor Freizügigkeit strotzende Geschichten eine andere Bedeutung. Eine Reihe dubioser, diesmal sehr realer Zwischenfälle kommt ans Licht. Damit wächst die Tragweite des Falls in der echten Welt. Im Mittelpunkt auch hier immer wieder: Boris. Was treibt diesen Menschen an? Und kann man ihm trauen? Kleiner Spoiler: Das "Juleversum" ist viel größer, als der Stinkesocke-Blog vermuten lässt. Zu Wort kommen unter anderen die von Jule Stinkesocke getäuschte Frenze Huth und Leonard Grobien als Teil der Community von Menschen mit Behinderung. Alle vier Folgen von "WTF is Jule?!" sind bereits ab Freitag, 6. Dezember 2024, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek verfügbar. Montag, 16. Dezember 2024, 1.20 Uhr Das kleine Fernsehspiel WTF is Jule?! What happens online stays online Vierteilige Doku-Serie Für einige kommen die Enthüllungen über Jule zu spät. Sie haben der vermeintlichen Ärztin schon längst intime Einblicke in ihr Leben gegeben. Sie haben Jule ihre Hoffnungen und Sorgen anvertraut. War es das, was Boris wollte? Maximilian Mundt will ergründen, wie weit die Folgen wirklich reichen – und wer die Geschädigten dieser ganzen Geschichte sind. Klar ist: Der Fall hat tiefe Spuren hinterlassen. Und das nicht nur im Internet. Maximilian Mundt trifft auf Betroffene wie Anja Marten. Denn auch, wenn es Jule nie gegeben hat, eines war sie trotzdem: ein Sprachrohr der Menschen mit Behinderung. Wie viel Sichtbarkeit kann eine erfundene Person überhaupt schaffen? Und wo bleibt nach so einem Fake noch Raum für authentische Repräsentation? Letzte Folge "WTF is Jule?!" Alle vier Folgen sind bereits ab Freitag, 6. Dezember 2024, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek verfügbar.

