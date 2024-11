"Traumschiff"-Zeit im ZDF und in der ZDFmediathek

ZDF

Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen), Hoteldirektorin Hanna Liebhold (Barbara Wussow), Staff-Kapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth) und Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado (Collien Ulmen-Fernandes) stechen wieder in See:"Das Traumschiff – Argentinien" ist bereits ab Samstag, 16. November 2024, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek abrufbar und läuft am Sonntag, 24. November 2024, 20.15 Uhr, im ZDF. "Das Traumschiff – Hudson Valley" und "Das Traumschiff – Curaçao" sind ab Sonntag, 8. Dezember 2024, in der ZDFmediathek verfügbar. Im ZDF führt die Reise am Donnerstag, 26. Dezember 2024, 20.15 Uhr, ins "Hudson Valley" und am Mittwoch, 1. Januar 2025, 20.15 Uhr, nach "Curaçao".

"Das Traumschiff – Argentinien"

Sous-Chefin Isabel Wagner (Nele Schepe) muss sich an Bord mit dem neuen Chefkoch Leon Müller (Aaron Karl) arrangieren, den sie aus ihrer Lehrzeit als arroganten Herzensbrecher kennt. Nach anfänglichen Irritationen muss sich Isabell eingestehen, dass der charmante Leon ihr inzwischen mehr als sympathisch ist. Doch Leon ist nicht Leon sondern Lukas, der eineiige Zwillingsbruder. Mit an Bord ist auch Konrad Schneider (Kai Wiesinger), der seine Tochter Lisa (Joyce Ilg) auf die Estancia ihrer Mutter Maja (Margarita Broich) begleitet, um dort Lisas dreißigsten Geburtstag zu feiern – auch wenn er seiner Ex-Frau bis heute nicht verziehen hat, dass sie ihn vor 20 Jahren wegen eines anderen Mannes verlassen hat. Für noch größeren Unmut sorgt der Umstand, dass Lisa ihren neuen Freund Andreas (Kai Lendrodt) mit auf die Reise genommen hat, der gerade mal zehn Jahre jünger ist als Konrad selbst. Unterdessen will BKA-Ermittlerin Cora Bruns (Friederike Linke), die in der Abteilung "Cybercrime" arbeitet, auf der Reise das Vertrauen von Tobias Bender (Ivo Kortlang) gewinnen, um ihn auf frischer Tat zu überführen. Ihrer Vermutung nach hackt und erpresst der Computer-Nerd seit Jahren Unternehmen.

"Das Traumschiff – Hudson Valley"

Während KreuzfahrtdirektorOskar Schifferle (Harald Schmidt) für die Familie von Reeder Hendrik Hansen (Peter Kremer) übereifrig den perfekten Aufenthalt an Bord organisiert, sieht Staff-Kapitän Martin Grimm der Begegnung mit dem Reeder mit gemischten Gefühlen entgegen, auch weil dieser ihm seit Jahren jegliche Chance auf eine Beförderung verwehrt. Ermutigt von Hanna Liebhold sucht Martin das klärende Gespräch, wird aber von Hansen schroff abgewiesen. Enttäuscht muss Martin dann auch noch mit ansehen, wie Hanna von ihrer Jugendliebe Thomas Wellenstein (Adnan Maral) umgarnt wird. Es scheint als sei die alte Liebe neu entfacht. Um seinen 70. Geburtstag zu feiern und die Frage seiner Nachfolge zu klären, hat Hendrik Hansen die Familie auf sein Anwesen im Hudson Valley eingeladen. Daniel Peterson (Sönke Möhring) bleibt allerdings lieber auf dem Schiff zurück, denn er hat für das Familienunternehmen bereits seine Ehe geopfert. Hansens Tochter und Daniels Noch-Ehefrau Frederike (Natalie Avelon) nutzt die Zeit, sich mit ihrem Bruder Jasper (Marc Schöttner) um die Leitung der Reederei zu streiten. Hendrik Hansen genießt unterdessen die Anwesenheit seiner geliebten Enkelin Lilly (Alissa Lazar), und nur sie bemerkt, dass mit ihrem Großvater etwas nicht stimmt.

"Das Traumschiff – Curaçao"

Zusammen mit ihrem Vater, Romanautor Philipp Korte (David Korbmann), tritt die 11-jährige Mia (Greta Caspary) die Reise nach Curaçao an. Mias Mutter hält sich vermeintlich schon seit einigen Jahren für ein Forschungsprojekt in der Arktis auf, ihre Abwesenheit ist zur Normalität geworden. Als Valeria Prinz (Nadine Menz) in Philipps Leben tritt und ihn verzückt, sieht er ein, dass er Mia nicht länger belügen darf. Ein Geheimnis behält auch die erfolgreiche Innenarchitektin Birgit Schneider (Fanny Stavjanik) für sich, deren Mann sie kurz zuvor für eine jüngere Frau verlassen hat. Birgit möchte sich endlich ihren Freunden Konrad (Max Gertsch) und Anna Thiele (Muriel Baumeister) anvertrauen, doch es kommt anders. Unterdessen plant Malik Al Ghoul (Robin Cadet) seiner großen Liebe Liv Simonis (Pauline Werner) auf der Reise einen Heiratsantrag zu machen. Die beiden Crewmitglieder haben sich vor ein paar Jahren auf dem Schiff kennen und lieben gelernt. Die perfekte Rede stellt sich für Malik als echte Herausforderung dar, und so setzt er alles daran, Trauerredner Florian Pfeiffer (Sebastian Jakob Doppelbauer) zu überzeugen, die richtigen Worte für ihn zu finden.

Die Filme werden mit Untertiteln und Audiodeskription angeboten.

