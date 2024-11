ZDF

ZDF-Programmhinweis Bitte aktuelle Programmtexte beachten: Montag, 18. November 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren Lokomotiv-Fabrikschilder, ein Schmuckset mit Prozessoren, eine Jugendstilbüste, eine Anhänger-Brosche und einen lebensgroßen Power Ranger. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Dienstag, 19. November 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Phonographen mit Schallplatten, einen Goldarmreif, ein Teeservice, ein Collier, eine Statuette von Franz Iffland und ein Glaskunst-Objekt. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Mittwoch, 20. November 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Armbanduhr von Breitling, ein Porzellan-Objekt von KPM, eine Tischleuchte, einen Brillantring, ein Ölgemälde und Diamant-Ohrhänger. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Donnerstag, 21. November 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Bronzefigur, ein magnetisches Fußballspiel, ein Gemälde von Konrad Filip, einen Armreif, ein Koffer-Grammophon und einen Ring mit Diamanten. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Freitag, 22. November 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren sechs Likörbecher, eine Leuchtreklame in Form eines Koffers, ein Collier, eine Frauenfigur, eine Universal-Schälmaschine und ein Armband. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.

