ZDF

"37°" wird 30 Jahre alt und stellt "Die großen Fragen des Lebens"

ZDF-Reihe erhält neuen Vorspann

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Seit 30 Jahren zeichnet sich die ZDF-Reportagereihe "37°" durch authentische Geschichten mitten aus dem Leben aus.

"Es ist uns gelungen, dem Formatanliegen von '37°' all die Zeit treu geblieben zu sein: Die Menschen, die über ihr Leben erzählen, über die schwierigen und die mutmachenden Momente, während wir ihnen wirklich zuhören, sind das Herzstück der Reihe", so Prof. Peter Arens, Leiter der Hauptredaktion Geschichte und Wissenschaft.

Anlässlich des Jubiläums ist am Dienstag, 5. November 2024, 22.15 Uhr, der Film "Die großen Fragen des Lebens – Drei Generationen geben Antwort" im ZDF zu sehen. Bereits ab 8.00 Uhr steht er in der ZDFmediathek zur Verfügung.

Filmemacher Ulf Eberle porträtiert darin drei Menschen aus drei Generationen und stellt ihnen die großen Fragen des Lebens. Worauf kommt es wirklich an? Was ist wichtiger, Karriere oder Familie? Wie verhalten wir uns zwischen individueller Selbstverwirklichung und sozialem Miteinander? Wie wichtig ist Struktur, wie wichtig Loslassen können? Julia (30), Heike (60) und Wolfgang (90) geben Antworten. Am Ende der Dreharbeiten lernen sie sich kennen und stellen fest, dass sich drei Generationen viel zu sagen haben über das Leben.

Neuer Vorspann für "37°"

Die Jubiläumsausgabe ist außerdem Auftakt für den neuen "37°"-Vorspann. “Auch er fokussiert wieder symbolisch auf Protagonistinnen und Protagonisten, die in '37°' aus ihrem Leben erzählen, durch einen Aquarell-Look leicht verfremdet. Wir zeigen die Menschen, wie sie sind, mit einer kleinen poetischen Note. Das ist seit 30 Jahren '37°', und so wollen wir auch bleiben“, erklärt Peter Arens.

"37°" im TV und auf Social-Media

"37°" hat sich in den 30 Jahren von einer TV-Reportage zu einem Markenkosmos entwickelt. Auf zwei Sendeplätzen im TV (dienstags 22.15 Uhr, sonntags 9.03 Uhr), auf den eigenen Social Media-Kanälen bei Facebook, Instagram, YouTube und TikTok sowie in der ZDFmediathek erreicht "37°" viele unterschiedliche Zielgruppen.

Die "37°"-Reportagen werden mit Untertiteln, Audiodeskription und in der ZDFmediathek mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.

Kontakt

Bei Fragen zu "37°" erreichen Sie Christina Betke, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 – 70-12717 oder per E-Mail unter betke.c@zdf.de. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108.

Pressefotos

Pressefotos zur Sendung als Download (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100.

Weitere Informationen

Im ZDF-Presseportal finden Sie den Film als Presse-Preview (nach Log-in).

Hier finden Sie Wissenswertes zur "37°"-Reihe und Statements von Prof. Peter Arens, Leiter der Hauptredaktion Geschichte und Wissenschaft, und dem Redaktionsleitungsteam Jürgen Erbacher, Simone Grabs und Uschi Hansen in der Pressemappe: 30 Jahre "37°"

Den neuen Vorspann zur Vorabansicht gibt es hier (nach Log-in).

Hier finden Sie die "37°"-Reportagen in der ZDFmediathek

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell