"Made in Germany" am Ende? "Am Puls" mit Florian Neuhann im ZDF

ZDF-Wirtschaftsreporter Florian Neuhann reist für "Am Puls" durch Deutschland und geht der Frage nach: Ist "Made in Germany" am Ende? Die Doku sendet das ZDF am Tag der Deutschen Einheit, am Donnerstag, 3. Oktober 2024, 19.20 Uhr. In der ZDFmediathek steht der Film von Andrea Schaefer, Stefan Ebling und Florian Neuhann ab Mittwoch, 2. Oktober 2024, 18.00 Uhr, zur Verfügung.

Ein Autozulieferer kürzt ein Viertel der Jobs, der andere meldet Insolvenz an. Erstmals in der Geschichte wird bei Deutschlands größtem Industrieunternehmen, bei VW, über Werksschließungen gesprochen. Stahlkonzerne schreiben rote Zahlen. Kein Tag ohne Hiobsbotschaften. Steht Deutschland vor dem Ausverkauf? Was heißt das für die Menschen im Land – und was muss passieren, damit die deutsche Industrie wieder wächst?

Hört man sich um in Unternehmen, in der Wirtschaft und der Industrie, wird klar: Die Stimmung ist schlecht, der Standort Deutschland verliert immer mehr an Strahlkraft. Treibender Faktor hinter dieser Entwicklung: die Energiewende. Denn sie hat dramatische Auswirkungen auf deutsche Schlüsselindustrien. Das beschlossene Verbrenner-Aus trifft etwa bei Ford und in der Region Saarlouis 4600 Menschen: "Egal, wo man hinguckt, überall gibt es Stellenabbau und Firmenschließungen in der Industrie", sagt Ford-Betriebsrat Markus Thal.

Wenn Deutschland eine Deindustrialisierung droht, dann hat sie in Remscheid im Bergischen Land zum Teil bereits stattgefunden: In der einst stolzen Industriestadt finden sich heute verwaiste Fabriken und leerstehende Geschäfte. In seiner ehemaligen Heimatstadt besucht Florian Neuhann ein Stahlunternehmen, das hohen CO2-Kosten und Billigkonkurrenz aus China trotzt – doch wie lange noch?

Ist Schluss mit wirtschaftlichem Aufschwung und Wohlstand? Ein Blick nach Griechenland zeigt, dass es auch wieder aufwärts gehen kann: 2010 noch von der Finanzkrise gebeutelt und als Schmarotzer der EU betitelt, wächst Griechenlands Wirtschaft mittlerweile schneller als in den meisten anderen EU-Staaten. Florian Neuhann will wissen: Was kann Deutschland von Griechenland lernen?

Was braucht es, um dem Standort Deutschland zurück zu altem Glanz zu verhelfen? Muss Deutschland Neues wagen oder sich von altem Wohlstand verabschieden? Florian Neuhann trifft Wirtschaftsminister Robert Habeck sowie Menschen, die mit Sorge, Wut und Puls in die Zukunft blicken – aber auch Menschen, die Lust haben, hierzulande etwas zu bewegen.

