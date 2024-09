ZDF

"auslandsjournal"-Doku im ZDF: Gefangen im Zorn – Jugend im Westjordanland

"ZDF spezial" am ersten Jahrestag des Hamas-Überfalls

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Rund um den ersten Jahrestag des Terrorangriffs der Hamas auf Israel rücken die traumatischen Erlebnisse, das folgende Kriegsgeschehen der vergangenen Monate sowie die aktuellen Entwicklungen in den Fokus der Berichterstattung des ZDF. Einen besonderen Blick auf die Realität der Kinder im Westjordanland wirft dabei die "auslandsjournal"-Doku "Gefangen im Zorn – Jugend im Westjordanland". Der preisgekrönte Dokumentarfilmer Marcel Mettelsiefen beleuchtet den Konflikt zwischen Palästinensern und jüdischen Siedlern aus der Perspektive von Heranwachsenden auf beiden Seiten, die täglich Hass und Gewalt erleben – zu sehen am Mittwoch, 2. Oktober 2024, 22.15 Uhr im ZDF. Der 43-minütige Film steht am Sendetag ab 18.00 Uhr in der ZDFmediathek zur Verfügung. Am ersten Jahrestag des Terrorangriffs der Hamas auf Israel, am Montag, 7. Oktober 2024, 19.25 Uhr, berichtet ein "ZDF spezial" über das "Gedenken in Israel – Ein Jahr nach dem Hamas-Überfall".

Gefangen im Zorn – Jugend im Westjordanland

Die zehnjährige Jena lebt mit ihrer Familie im Flüchtlingslager Jenin im Westjordanland, mitten im Zentrum des palästinensischen Widerstandskampfes. Nach dem Terroranschlag vom 7. Oktober 2023 mehren sich auch dort die Übergriffe israelischer Soldaten. Jeden Tag sieht Jena die Zerstörung, hört Bombeneinschläge und Schusswechsel. Rennana ist 16 Jahre alt und Tochter religiöser Siedler in der Nähe von Nablus. Ihr Vater war Rabbiner und wurde von Islamisten ermordet. Sie ist von einem Umfeld aus Gewalt und Hass geprägt und will den Tod ihres Vaters rächen. Beide Mädchen versuchen, ihren Platz im Leben zu finden. Die traumatischen Erlebnisse führen auf beiden Seiten zu einer Radikalisierung, der Hass zur Entmenschlichung der anderen Seite.

Der Film zeigt den unterschiedlichen Alltag der beiden Mädchen. Marcel Mettelsiefen hat sie dabei über den Zeitraum von mehreren Monaten begleitet, um ein Gefühl für das Leben von Heranwachsenden inmitten des erbitterten Konflikts um das Westjordanland zu schaffen.

ZDF spezial: Gedenken in Israel – Ein Jahr nach dem Hamas-Überfall

Am 7. Oktober 2023 töteten Hamas-Terroristen bei ihrem Überfall mehr als 1200 Israelis und verschleppten 251 Menschen in den Gazastreifen. Seitdem führt Israel mit aller Härte Krieg gegen die Hamas. Zehntausende Palästinenser wurden getötet, unter ihnen auch viele Zivilisten. Der Gazakrieg hat die ganze Welt erschüttert – und dauert bis heute an.

Aus Anlass des Jahrestages ist am 7. Oktober 2025, 19.25 Uhr, im ZDF und in der ZDFmediathek ein "ZDF spezial" zu sehen, moderiert von Antje Pieper. Dabei wird live zur Gedenkfeier der Angehörigen geschaltet. Gast im Studio ist Michael Bewerunge, Leiter des ZDF-Auslandsstudios in Tel Aviv, der über das Massaker von der ersten Minute an berichtet hat.

Beide Sendungen werden mit Untertiteln angeboten.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell