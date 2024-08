ZDF

Mainz (ots)

Bitte aktualisierten Programmtext beachten!

ZDF

Sonntag, 25. August 2024, 12.00 Uhr

ZDF-Fernsehgarten

Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste

live aus dem Sendezentrum Mainz

Es gibt was auf die Ohren! Der "ZDF-Fernsehgarten" rockt mit feurigen Aktionen, einer Tattoo-Challenge und mit Special Guest Bülent Ceylan.

Musikalische Gäste sind Saltatio Mortis, Royal Republic, Bülent Ceylan, Kissin' Dynamite, Versengold, Orden Ogan, Visions of Atlantis, Exit Eden, All For Metal, Joachim Witt, Emil Bulls und andere.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell