ZDF

"Barrierefrei für alle": ZDF betont Mehrwert von inklusivem Programm

Bundesweite Kampagne für Barrierefreiheit

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

"Barrierefrei für alle": Unter diesem Motto macht das ZDF derzeit bundesweit auf das Thema 'Barrierefreiheit' aufmerksam. Mit der Kampagne setzt sich der Sender für mehr Barrierefreiheit im Programm ein und zeigt, wie dies für alle Menschen möglich wird – unabhängig von temporären oder dauerhaften Einschränkungen ihres Hör- oder Sehvermögens.

ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten: "Wir wollen ein ZDF für alle sein. Deshalb müssen auch alle Zugang zu unserem Programm haben. Barrierefreiheit ist keine Option, sondern ein Muss. Mit der neuen Kampagne machen wir deutlich, dass wir diesen Weg konsequent weiterverfolgen – und dass barrierefreie Angebote einen echten Mehrwert für unser gesamtes Publikum bieten."

Barrierefreie Trailer im TV

Die Kampagne läuft bis Mitte September und umfasst eine Vielzahl von Maßnahmen, die Barrierefreiheit sichtbar und erlebbar machen. Dazu gehört auch ein barrierefreier Kampagnentrailer, der sowohl linear als auch digital ausgestrahlt wird. Auszüge davon sind auch auf Video Wänden in mehr als 170 Städten zu sehen, um möglichst viele Menschen zu erreichen.

Um das Bewusstsein für Sehbehinderungen zu schärfen, wird im Kampagnenzeitraum auch ein Trailer komplett in Schwarzbild gezeigt nach dem Motto: "Hier gibt's nichts zu sehen. Aber zu hören." Der Trailer ist im Programm des ZDF und auf YouTube zu sehen sein. Er macht deutlich, wie sehbehinderte Menschen Inhalte nur über den Ton erleben.

Soundshirts bei "Giovanni Zarrella Show": Teilhabe für alle ermöglichen

Bei der "Giovanni Zarrella Show" am Samstag, 24. August 2024, werden zwei gehörlose und eine schwerhörige Person mit so genannten "Soundshirts" ausgestattet, mit denen sie die Musik der Show über vibrierende Sensoren spüren können. Wie sie das empfinden, berichten sie im Anschluss auf den Social-Media-Kanälen des ZDF. Für das ZDF ein Experiment, denn solche Shirts könnten in Zukunft dazu beitragen, Live-Sendungen für alle zugänglich zu machen.

Auch im Fokus: Die Paralympics

Zum Start der Paralympics am Mittwoch, 28. August 2024, stehen auf den Social-Media-Kanälen des ZDF die Para-Leichtathletin Katrin Müller-Rottgardt und der Goalball-Nationalspieler Fabian Diehm im Fokus. Beide Athleten betonen die Bedeutung von barrierefreiem Fernsehen für ihre Teilnahme am gesellschaftlichen Leben.

Das barrierefreie ZDF-Angebot

Das ZDF bietet eine Vielzahl barrierefreier Inhalte an, darunter Videos und Filme mit Untertiteln, Gebärdensprache und Audiodeskription. Darüber hinaus gibt es das Audio-Angebot "Klare Sprache", das die Sprachverständlichkeit durch eine deutliche Hervorhebung der Sprache verbessert. Alle barrierefreien Angebote des ZDF sind gebündelt auf der Website des Unternehmens zu finden: Barrierefreie Angebote im ZDF.

Kontakt

Bei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Daniel Kreutzenberger, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 – 70-12856 oder per E-Mail unter kreutzenberger.d@zdf.de.

Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108.

Pressefotos

Pressefotos erhalten Sie als Download (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100.

Weitere Informationen

- Hier finden den Trailer "Audiodeskription" in der ZDFmediathek.

- Hier finden Sie den Trailer "Hörfilme" in der ZDFmediathek.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell