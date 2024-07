ZDF

UEFA EURO 2024 im ZDF: Auf allen Plattformen ein Publikumserfolg

Die UEFA EURO 2024 in Deutschland hat ein großes Publikum gefunden: Die 17 EM-Spiele, die im ZDF übertragen wurden, sahen im Schnitt 12,05 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Unter den Spielen ohne deutsche Beteiligung war im ZDF das Halbfinale Spanien – Frankreich mit 14,56 Millionen Zuschauerinnen und einem Marktanteil von 56,4 Prozent am stärksten nachgefragt. Das Achtelfinal-Spiel Deutschland – Dänemark liegt mit 24,40 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie einem Marktanteil von 76,4 Prozent auf Platz 1 der besteingeschalteten "sportstudio UEFA EURO 2024"-Sendungen im ZDF. Schon in den ersten zwei EM-Wochen hatten insgesamt 62,15 Millionen Menschen und somit 79 Prozent der Bevölkerung ab drei Jahren mindestens einmal Kontakt mit der "sportstudio live"-Berichterstattung zur EM.

ZDF-Sportchef Yorck Polus: "Wir sind sehr zufrieden mit den EM-Übertragungen im ZDF – die Zuschauerinnen und Zuschauer waren im TV und online überaus zahlreich dabei, gerade in den jüngeren Zielgruppen besonders stark. Unser EM-Studio im Innenhof des ZDF-Hauptstadtstudios hat sich als Herzstück unserer Übertragungen bewährt: ein tolles Publikum im Studio, gut gelaunte Expertinnen und Experten auf der Couch, klasse Moderationen. Gerade die Kombination von unterhaltenden und analytischen Momenten ist in den 'sportstudio live'-Sendestrecken aufgegangen."

Höhere Nutzungszahlen als bei der WM 2022

Das ZDF erreicht mit der Übertragung der 17 EM-Spiele im Schnitt 12,05 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, bei einem Marktanteil von 50,3 Prozent. Bei Jüngeren erzielten die Spiel-Übertragungen im Schnitt 63,1 Prozent Marktanteil, die ZDF-Spiele mit deutscher Beteiligung im Schnitt 85,8 Prozent Marktanteil. Das sind deutlich höhere Nutzungszahlen als bei der Fußball-WM 2022 in Katar. Auch gegenüber der Fußball-EM 2021 ist die TV-Nutzung 2024 gestiegen.

Auf allen Plattformen ein Publikumserfolg

Die Fußball-EM 2024 im eigenen Land ist auf allen Plattformen ein Publikumserfolg. Zu den insgesamt 62,15 Millionen Menschen, die in der Zeit vom 14. Juni bis 1. Juli 2024 Kontakt mit der "sportstudio"-EM-Berichterstattung hatten, gehören 9,45 Millionen Nutzerinnen und Nutzer von Abrufvideos und Event-Livestreams in der ZDFmediathek. 1,87 Millionen von ihnen nutzen das "sportstudio UEFA EURO 2024"-Angebot ausschließlich über die ZDFmediathek.

Der beste Wert für die ZDFmediathek wurde mit 13,22 Millionen Visits am Tag nach dem Achtelfinalspiel Deutschland – Dänemark am 30. Juni 2024 erreicht. Der beste Wert für das Online-Angebot "ZDF Nachrichten und Sport" wurde mit 7,44 Millionen Visits am Tag des Viertelfinales England – Schweiz am 6. Juli 2024 erreicht. Der 24/7 Livestream am 29. Juni 2024 und der Event-Livestream zum Achtelfinalspiel Deutschland – Dänemark erzielten Bestwerte. Und die Abrufvideos zur EM waren bisher mit insgesamt 13,19 Millionen Views das meistgenutzte Angebot in der ZDFmediathek.

