ZDF

ZDF-Programmhinweis

PW 29/24

15.05 Uhr

Bares für Rares

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierte Programmtexte beachten!! Montag, 15. Juli 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Solitär-Diamantring, Blechspielzeug, eine Vasenkanne von Max Laeuger, eine Kette mit Brillantschleife und eine Jesus-Bronzeplastik. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Dienstag, 16. Juli 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter Horst Lichter und sein Team präsentieren zwei Plattenkameras, ein Armband, ein Mokkaservice, einen Kugelschreiber-Automaten, ein Tafelbild von Wilhelm Velten und einen Diamantring. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Mittwoch, 17. Juli 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Porzellan-Elch, einen Hausorden von Hohenzollern, ein Rennrad von Jan Ullrich, eine Schmuckgarnitur aus Gold, vier Malbriefe und einen Globus. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Donnerstag, 18. Juli 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter Horst Lichter und sein Team präsentieren ein Arznei-Handbuch aus dem 16. Jahrhundert, ein Sattler-Nähpferd, eine Pickelhaube, eine Brosche mit Rubinen und zwei Werbeschilder aus Emaille. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Freitag, 19. Juli 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Tischlüfter, eine Diamantbrosche, einen Schiffspropeller, eine Jugendstilvase, einen Armreif und eine Porzellanfigur von "Royal Copenhagen". Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell