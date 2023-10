My China Story

Die Preisverleihung des 5. Internationalen Kurzvideowettbewerbs "My China Story" 2023 fand in Zhengzhou statt

Am 25. Oktober fand in Zhengzhou, Provinz Henan, die Preisverleihungsreihe des 5. Internationalen Kurzvideowettbewerbs "My China Story" 2023 statt, der von CICG, dem Informationsbüro der Volksregierung der Provinz Henan, dem Informationsbüro der Volksregierung der Stadt Zhengzhou und Xufang International Media of CICG organisiert wurde.

Zhengzhou liegt im Herzen der Zentralebene China und ist ein Geburtsort der chinesischen Zivilisation. In diesem Wettbewerb wurden mehr als 50.000 Kurzvideoarbeiten aus aller Welt gesammelt. Nach drei Bewertungsrunden durch mehr als 20 Fachjuroren in den Bereichen Film und Fernsehen, internationale Kommunikation und Internet erhielten mehr als 90 Werke Auszeichnungen, darunter 36 Werke mit dem Einheitspreis, 7 Werke mit dem Einzelpreis, 1 Werk mit dem Großen Preis der Jury und mehr als 50 Werke mit ausgezeichnete Auszeichnungen. Spezialeinheiten wie "Wonderful Tour in Zhengzhou" und "Walking in Henan, Understanding China" bauten eine internationale Bühne auf, um Zhengzhouer Geschichten zu erzählen, die Stimme von Henan zu verbreiten und zur internationalen Kommunikation Chinas beizutragen. Dies hat die Identität und den schönen Ruf von Zhengzhou weiter gestärkt. Derzeit beschleunigt Zhengzhou den Bau von Stadt der Fahrzeuge erneuerbarer Energien, Stadt der Rechenleistung, Stadt der Diamanten (superharten Materialien), Stadt der Superaufladung, Stadt der Quantentechnologie sowie Stadt des historischen und kulturellen Erbes. Die Stadt poliert nun ihr Image als "Zentrum zwischen Himmel und Erde", "Geburtsort der chinesischen Zivilisation" und "Stadt von Kung Fu".

"My China Story" ist ein Kurzvideoprojekt, das 2018 von CICG ins Leben gerufen wurde. Seit dem ersten internationalen Kurzvideowettbewerb im Jahr 2019 hat sich "My China Story" zum Ziel gesetzt, nationale und internationale Content-Ersteller, ausländische Live-Streamer, Selfmedienteams und Einzelpersonen zu ermutigen, mehrsprachige Kurzvideos unterschiedlicher Formaten zu chinesischen Themen aus verschiedenen Perspektiven zu erstellen und ihre einzigartigen Erfahrungen mit dem Besuch des Landes aufzuzeichnen. Dabei werden chinesische Geschichten aus der ganzen Welt gesammelt, um die chinesisch-ausländische Integration aus der Perspektive eines Dritten zu präsentieren. Nach fünf Jahren hat sich "My China Story" zu einer bekannten internationalen Kommunikationsmarke entwickelt, die mehrsprachige Kurzvideokreation, Themenwettbewerb des Jahres, Sonderthemenwettbewerb, internationales Kommunikationsseminar für neue Medien und Themenausstellung integriert.

