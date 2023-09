MagentaSport

Dotchev mit goldenem Händchen - Aue bleibt Dresden auf den Fersen

München (ots)

Aue bleibt Spitzenreiter Dresden auf den Fersen. Im ersten Sonntagsspiel des 6. Spieltags trifft der Tabellenzweite im Erzgebirgsstadion auf den Hallescher FC. Die in dieser Saison bisher ungeschlagenen Veilchen zu Hause seit 45 Jahren mit einer makellosen Bilanz gegen den Halleschen FC. Halle hingegen zuletzt eindrucksvoll mit 4:1 gegen Sandhausen - und auch nach 25 Minuten durch Dominic Baumann mit 1:0 in Führung. Nach dem Pausentee Aues Coach Pavel Dotchev mit einem glücklichen Händchen: erst gleicht seine Mannschaft mit dem eingewechselten Steffen Meuer in der 62. aus und geht in der 79. durch den zwei Minuten vorher ebenfalls eingewechselten Joshua Schwirten in Führung. Dotchev: "Ich habe gerade aus Scherz gesagt, ich hätte mir gewünscht, 5 Minuten länger spielen zu lassen, weil das Spiel so entspannt war, was übehaupt nicht der Fall war." In der 5minütigen Nachspielzeit setzt Aue im letzten Konter noch einen drauf: Aue : Halle 3:1.

FC Erzgebirge Aue-Hallescher FC 3:1

Aues Trainer Pavel Dotchev: "Ich habe gerade aus Scherz gesagt, ich hätte mir gewünscht, 5 Minuten länger spielen zu lassen, weil das Spiel so entspannt war, was übehaupt nicht der Fall war. ... Das war schon ein brutal intensives Spiel. Ich bin erleichtert, dass wir heute ein so enges Spiel für uns entscheiden können. ... Für mich ist entscheidend, dass die Leute, die reinkommen, die kommen mit sehr positiver Energie rein. ... Die ziehen weiter, wo die anderen aufgehört haben." Zur Einwechslung von Torschütze Schwirten: "Das war auch die Überlegung, soll ich jetzt alles auf eine Karte setzen, nach vorne, einen offensiven Mann bringen, oder möchte ich jetzt diesen Punkt nehmen".... Zu den jetzt 14 Punkten aus 6 Spielen: "Hätte ich nicht geglaubt, weil wir auch ein paar neue Gesichter bei uns haben. Uns haben auch einige Leistungsträger verlassen. Zum Spiel in Dresden: Jeder Fan kann sich freuen. Dieses Spiel, das ist auch ein Spitzenspiel. ... Wir fahren mit breiter Brust dahin und versuchen die Dresdner zu ärgern."

Trainer Sreto Ristic, Hallescher FC: "Aue hat ganz wenig gebraucht, um Tore zu schießen. Das ist, glaube ich, schon einige Male passiert dieses Jahr, dann ist es irgendwo auch mal eine Qualität. Die wechseln dreimal offensiv und gewinnen das Spiel. Wir haben aus meiner Sicht ein gutes Auswärtsspiel gemacht und haben noch mehr Fußball gespielt und noch mehr Druck versucht zu erzeugen. Aber wir haben im letzten Drittel nicht die Durchschlagskraft gehabt. ...Das ist so zu akzeptieren, es ist wahnsinnig bitter, aber ich glaube, dass wir sehr viele positive Sachen hier aus dem Spiel rausziehen können. Leider nicht das Ergebnis."

Aues Torschütze Joshua Schwirten: "Es ist mal wieder ein unbeschreibliches Gefühl, Wahnsinn die Stimmung heute wieder. Erste Halbzeit konnten wir leider nicht so speilen, wie wir es sonst gewohnt sind. Aber die 2. Halbzeit war dann besser und so konnten wir das Spiel wieder mal drehen. ... In der ersten Halbzeit sind "wir nicht so nach vorne gekommen, keine Chancen kreiert, was wir dann in der 2. Halbzeit definitiv besser gemacht haben. ... Zu seinem Tor: "Ich bin auf jeden Fall auch auf mich stolz, aber vor allem auf die Mannschaft, auf jeden einzelnen Spieler, weil alle Spieler Gas geben bis sie nicht mehr können. Spieler, die reinkommen, geben auch nochmal 100%, und das macht uns aus." ... Zum bevorstehenden Spiel in Dresden: "Wir sind da guter Dinge, dass wir da auch punkten und einen Sieg mit nach Hause nehmen und die Tabellenspitze erobern."

Dominic Baumann, Halle: "Das ist sehr sehr ärgerlich, gerade nach der 1. Halbzeit. ... Durch nen Standard kommen sie dann zurück. Ist für uns sehr sehr ärgerlich, weil ich glaube, wir haben ein gutes Auswärtsspiel gemacht. Aber das ist ein Lernprozess." ...Mund abputzen, dann geht es nächste Woche weiter."

Aue Geschäftsführer Matthias Heidrich zur Pause: "Wir sind einfach viel zu fehlerhaft, gerade im letzten Drittel. Da verspringt uns der Ball in der Vorwärtsbewegung, immer wieder ein Rückpass zu viel, da kriegen wir keinen Druck auf die Kette, Keine guten Entscheidungen im letzten Drittel. Und dann haben wir halt sehr wenige Torchancen aus den eigentlich guten Räumen, die wir bespielen können. Aber wir machen einfach zu wenig draus."

Halle Sportchef Thomas Sobotzik zur Pause: ""Wir haben vielleicht die eine oder andere Chance mehr rausgespielt. Aber das steht alles auf Messers Schneide. Ich glaube, dass beide Mannschaften zulegen können, müssen und auch werden."

Tom Baumgart, nach 5 Jahren bei Aue seit dem 1. Juli in Halle, zur Motivation vor seinem "besonderen" Spiel: Es ist eine gewisse Vorfreude natürlich da, es ist ein besonders Spiel für mich. Habe 5 Jahre hier verbracht, 5 gute Jahre auch, bin immer gut mit den Fans auch ausgekommen. ... Beim Ex-Verein ist es immer nochmal so eine extra Motivation. Man will der einen oder anderen Person doch nochmal zeigen, vielleicht hast du doch einen Fehler gemacht ."

Aues Trainer Pavel Dotchev vor dem Spiel zur Entwicklung der Spielweise seiner Mannschaft: "Das ist wichtig, dass wir bei uns bleiben. Das ist Tatsache, dass viele Mannschaften mittlerweile vorgewarnt sind, und dass die sich auf uns einstellen können. Ich erwarte heute auch ein schweres Spiel, ohne Frage. Aber ich denke, nichtsdestotrotz, wir müssen jetzt nicht etwas besonders machen. Wir müssen nur bei uns bleiben. ... Man muss sich verbessern. Die Trainingswoche ist auch dafür da, um viele Sachen zu optimieren, Automatismen auf dem Platz zu schaffen, unterschiedliche Taktiken. Es ist endlose Arbeit."

