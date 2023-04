ZDF

"Am Puls mit Sarah Tacke": Start der neuen Doku-Reihe im ZDF

Was regt auf und macht so richtig Puls? Sarah Tacke, Jana Pareigis, Christian Sievers und Jochen Breyer wollen wissen, was Menschen in Deutschland besonders bewegt, antreibt oder ratlos macht: Warum werden plötzlich überall händeringend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht? Wieso ist es vielerorts praktisch unmöglich, bezahlbaren Wohnraum zu finden? In der neuen Doku-Reihe "Am Puls" sprechen die ZDF-Moderatorinnen und -Moderatoren mit denen, die die Probleme ganz konkret betreffen. Zum Auftakt am Tag der Arbeit, am Montag, 1. Mai 2023, 19.20 Uhr im ZDF, geht es bei "Am Puls mit Sarah Tacke" um "Mitarbeiter gesucht! Das deutsche Job-Desaster". Der Film von Christiane Henningsen und Nico Schmolke steht ab Donnerstag, 27. April 2023, 18.00 Uhr, in der ZDFmediathek zur Verfügung.

Überall fehlen Arbeitskräfte, ganz egal, wo man fragt: Kellner, Erzieherinnen, Lehrer, Ärztinnen, Producer, Lkw-Fahrer. Aber wo sind die plötzlich alle hin? Na klar, die Gesellschaft altert, die Babyboomer gehen in Rente. Aber ist das allein der Grund für das deutsche Job-Desaster? Zum Tag der Arbeit wirft ZDF-Moderatorin Sarah Tacke einen Blick auf unsere Arbeitswelt im Jahr 2023.

Das "Am Puls"-Format

Die neue Doku-Reihe ist eine Weiterentwicklung des Formats "Am Puls Deutschlands", in dem Jochen Breyer seit August 2017 im Dialog mit Zuschauerinnen und Zuschauern drängende Probleme hierzulande aufgriff. Jetzt hat das ZDF das Team vor und hinter dem Format erweitert und damit auch die Schlagzahl der Sendungen erhöht. Die bildschirmbekannten Presenter gehen dem nach, was sie auch persönlich bewegt und fragen: Wie betreffen die Nachrichten, die wir täglich präsentieren, die Menschen vor den Bildschirmen? Sie hören zu, tauchen in den Alltag der Zuschauerinnen und Zuschauer ein und beleuchten, welche Auswirkungen die Entscheidungen der Politik auf das Leben in allen Teilen der Gesellschaft haben. Und was dringend verbessert werden muss.

Zweite Folge: "Am Puls mit Jana Pareigis"

In der zweiten Ausgabe am Pfingstmontag, 29. Mai 2023, 19.20 Uhr im ZDF, beleuchtet "Am Puls mit Jana Pareigis: Wohn-Desaster und Immobilien-Irrsinn". Deutschland steckt in der Wohnkrise: Mietwohnungen werden verzweifelt gesucht, das Kaufen oder Bauen können sich nur noch wenige leisten – Miet- und Baukosten steigen rasant. Was sind die Alternativen? Der Empfehlung von Bundesbauministerin Klara Geywitz folgen und das Wohnglück jenseits der Metropolen auf dem Land suchen? Als Studierender wieder zu den Eltern ziehen? Sich trotz hoher Zinsen und Baukosten ein Eigenheim bauen? Jana Pareigis trifft Menschen in besonderen Wohnsituationen. Der Film von Jana Pareigis und Anja Widell steht ab Donnerstag, 25. Mai 2023, 18.00 Uhr, in der ZDFmediathek zur Verfügung.

Diese Sendung wird mit Untertiteln angeboten.

