ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 18/24

Mainz (ots)

Woche 18/24 Mi., 1.5. Bitte neuen Ausdruck beachten: 22.15 Die Spur (HD/UT) UEFA - Fußball. Macht. Geld. Das Geschäft mit der Europameisterschaft Film von Laren Müller und Thilo Neumann Kamera: Fritz Fechner Deutschland 2024 __________________________ Bitte neuen Ausdruck beachten: 2.20 Die Spur (HD/UT) UEFA - Fußball. Macht. Geld. Das Geschäft mit der Europameisterschaft Film von Laren Müller und Thilo Neumann (von 22.15 Uhr) Kamera: Fritz Fechner Deutschland 2024 Woche 22/24 Mo., 27.5. 21.45 heute journal Bitte Änderung beachten: Moderation: Anne Gellinek Bitte streichen: Dunja Hayali (Änderung bitte auch für Di., 28.5.2024, 21.45 Uhr beachten.) Woche 23/24 So., 2.6. 9.03 37°Leben Bitte Korrektur beachten: Allein mit meinem Glauben? Christ sein in Ostdeutschland Mo., 3.6. 22.15 neoriginal The Tourist - Irisches Blut Bitte Ergänzungen beachten: Irland/Australien/Großbritannien/Deutschland 2023 23.15 neoriginal The Tourist - Irisches Blut Bitte Ergänzungen beachten: Irland/Australien/Großbritannien/Deutschland 2023 (Ergänzungen bitte auch für die Wiederholungen am Di., 4.6.2024 um 0.15 Uhr und 1.15 Uhr beachten.)

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell