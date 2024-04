ZDF

"maybrit illner" im ZDF: Lässt der Westen Kiew im Stich?

Die Nachrichten aus der Ukraine werden immer schlechter, die Hilferufe dramatischer: Präsident Selenskyj warnt vor einer Niederlage seines Landes und bittet dringend um Luftabwehrsysteme gegen den russischen Raketenterror. Können oder wollen die Verbündeten nicht helfen? Die USA blockiert im Wahlkampfmodus, Europa ist mit sich selbst mehr beschäftigt als mit der Ukraine. "Ukraine droht Niederlage – lässt der Westen Kiew im Stich?" ist am Donnerstag, 11. April 2024, um 22.15 Uhr das Thema bei "maybrit illner" im ZDF.

Wie lange hält die Front den russischen Angriffen stand? Droht eine Niederlage und damit die Teilung des Landes? Ein Frieden nach Putins Regeln?

Bei Maybrit Illner diskutieren der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert, Dietmar Bartsch von der Linken, die Verteidigungsexpertin Claudia Major und die ZDF-Sonderkorrespondentin Katrin Eigendorf.

Diese Sendung wird mit Untertiteln und in der ZDFmediathek mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.

