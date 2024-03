ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 14/24

Mainz (ots)

Woche 14/24 Sa., 30.3. Bitte Programmänderung beachten: Zur Erinnerung an Fritz Wepper 12.15 Das Traumschiff (VPS 12.14/HD/UT) Samoa Kapitän Paulsen Siegfried Rauch Beatrice Heide Keller Dr. Horst Schröder Horst Naumann Guido Weber Fritz Wepper Lydia Collani Evelyn Hamann Sandra Erler Saskia Valencia Udo Haas Götz Schubert Marlene Haas Nicole Mieth Lea Kramer Ursula Buschhorn Volker Pohl Henning Baum Gerd Finke Ralph Herforth und andere Schnitt: Dirk Grau Musik: Hans Günter Wagener Kamera: Holger Greiß Buch: Ulrich del Mestre Regie: Michael Steinke Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ORF (Erstsendung 26.12.2004) Deutschland 2004 (Weiterer Ablauf ab 13.40 Uhr wie vorgesehen. "Von Erholung war nie die Rede" entfällt.) Fr., 5.4. 23.30 aspekte Bitte Ergänzung beachten: Eliten Wer sind "die da oben"? Woche 16/24 Do., 18.4. 1.10 neoriginal Pumpen Bitte Ergänzung beachten: Buch: Julian Adiputra Witt, Silvia Overath (Headautorin) Woche 18/24 So., 28.4. Bitte neuen Ausdruck beachten: 17.15 Wohne meinen Traum - Die Häuser-Challenge (HD/UT) Film von Patrick Wilkerling Deutschland 2024

