"Millionenspiel EM". ZDF-Reportage über den DFB und die Finanzen

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft startet am Samstag, 23. März 2024, mit dem Freundschaftsspiel gegen Frankreich ins EM-Jahr – ab 20.15 Uhr bei "sportstudio live" im ZDF. Bereits jetzt ist in der ZDFmediathek die " sportstudio reportage: Millionenspiel EM – letzte Chance für den DFB?" zu sehen, die zeigt, wie sehr der deutsche Fußball und der DFB eine erfolgreiche EM benötigen. Der Film von ZDF-Sportreporter Markus Harm beleuchtet die "tiefroten Zahlen", die auch den aktuell viel diskutierten Ausrüsterwechsel nach 70 Jahren hervorgerufen haben. Der hohe Kostenfaktor "DFB-Akademie", die finanzielle Zurückhaltung der großen Sponsoren und die drohende Aberkennung der Gemeinnützigkeit rücken dabei in den Fokus.

Aufgrund des Ausrüsterwechsels von Adidas zu Nike ab 2027 ist der DFB aktuell in die Kritik geraten. Und auch bei anderen langjährigen Sponsoren stehen Veränderungen an: Dem ZDF liegt der Vertrag zwischen dem Fußball-Verband und Volkswagen vor, der Ende des Jahres ausläuft. Statt der 40 Millionen Euro für 2023/2024 will VW nach ZDF-Informationen nur noch 18 Millionen Euro pro Saison für das Sponsoring überweisen, weniger als die Hälfte.

Umfrage zur Heim-EM: Nur 53 Prozent freuen sich auf das Turnier

Auch deshalb ist die Europameisterschaft im eigenen Land ein wichtiger Gradmesser. DFB-Präsident Bernd Neuendorf sagt in der "sportstudio reportage" dazu: "Wir haben eine ganze Menge von Euphorie im Land, die vielleicht nicht jeden Tag sichtbar wird über Transparente und Werbung, aber die Menschen wissen ganz genau, was passiert, und freuen sich drauf." Laut einer repräsentativen Umfrage unter 5000 Fußballfans, die das ZDF zusammen mit der Universität Würzburg und den Meinungsforschern von FanQ durchgeführt hat, freuen sich allerdings nur 53 Prozent der Befragten auf die Heim-EM. Zudem gehen 48 Prozent von einem Ausscheiden des DFB-Teams in der Vorrunde aus.

Das erste Vorrundenaus bei der WM 2018 in Russland, der Achtelfinal-K.o. bei der EM 2021 gegen England und das erneute Vorrundenaus bei der WM 2022 in Katar haben Spuren hinterlassen. Hans-Joachim Watzke, DFL-Aufsichtsratsvorsitzender und DFB-Vizepräsident, sagt dazu im Film von Markus Harm: "Was wir jetzt hinkriegen müssen, ist, dass wir unsere sportliche Visitenkarte mal wieder etwas schmücken. Das ist nach den letzten drei Turnieren schon etwas angekratzt.“

Der "Kölner Keller" und die DFB-Akademie in Frankfurt am Main

Die Reportage "Millionenspiel EM – letzte Chance für den DFB?" beleuchtet auch die Aberkennung der Gemeinnützigkeit für die Jahre 2014 und 2015, die dem Verband 30 Millionen Euro kostete. Droht diese Steuermehrbelastung auch für die Folgejahre?

Ein erheblicher Kostenfaktor bleibt die DFB-Akademie: Nach ZDF-Recherchen betrugen die Gesamtkosten 182 statt 150 Millionen Euro. Abgezogen von der Gesamtsumme sind schon die rund 13 Millionen Euro Zuschüsse von FIFA und UEFA. Der Unterhalt beträgt 19 Millionen Euro im Jahr. Um die neue Infrastruktur besser zu nutzen, soll nach ZDF-Informationen der "Kölner Keller", die Schiedsrichter-Zentrale für den VAR-Einsatz bei Spielen der Fußball-Bundesliga, in die DFB-Akademie nach Frankfurt am Main ziehen.

