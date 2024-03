ZDF

ZDFneo-Programmänderung

Freitag, 5. April 2024

Mainz (ots)

Woche 14/24 Freitag, 05.04. Bitte Zeitkorrekturen beachten: 20.55 Death in Paradise Der Weihnachtsgeist - Teil 2 Free-TV-Premiere 21.40 Unit 42 Firewall (vom 25.6.2021) 22.30 Unit 42 Cyber Love (vom 25.6.2021) 23.20 neoriginal Ich dich auch! Das F-Wort Comedyserie (vom 15.2.2022) 23.45 heute-show Nachrichtensatire mit Oliver Welke (ZDF 5.4.2024) 0.20 Browser Ballett Atomkrieg – Der Talk (vom 3.6.2023) 0.50 Game Two #327 Videospielmagazin (vom 4.4.2024) 1.20 The Bay Vermisst (vom 13.3.2020) 2.05 The Bay Verdacht (vom 13.3.2020) 2.50 The Bay Entführung (vom 13.3.2020) 3.35 The Bay Verstrickung (vom 13.3.2020) 4.20 The Bay Abschied (vom 13.3.2020) 5.05 The Bay Geständnis (vom 13.3.2020) (ab 5.55 Uhr Programm wie ausgedruckt)

