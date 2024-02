ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 8/24

Mainz (ots)

Woche 8/24 Fr., 23.2. Bitte neuen Ausdruck beachten: 23.30 aspekte von der Berlinale 2024 (HD/UT) Die Kraft des Kinos in Zeiten der Krise Moderation: Katty Saliè, Jo Schück Deutschland 2024 Woche 9/24 Fr., 1.3. 23.30 aspekte Bitte Ergänzung beachten: Wenn der Himmel die Erde küsst Romantik neu erleben Woche 13/24 Fr., 29.3. Bitte Programmänderung beachten: 5.35 Shoooms abenteuerliche Reise 6.05 Neu (HD/AD/Dd 5.1/UT) Karlchen - Das große Geburtstagsabenteuer Nach den Kinderbüchern von Rotraut Susanne Berner Trickfigur: mit der Stimme von: Karlchen Milosch Kopetzki Monika Rosa Blankenburg Friedrich Toni Wegewitz Wilhelm Leo Gardeur Papa Ulrich Matthes Mama Andrea Sawatzki Oma Carmen-Maja Antoni Monikas Mutter Andrea Aust Baby Klara Elisabeth Marie Schmidt Perlhuhn Peter O. Mail Schnitt: Melanie Hartmann, Manuel Sanchez Musik: Annette Focks Drehbuch: Aje Andrea Brücken nach einer Idee von Rotraut Susanne Berner, Alexandra Schatz Regie: Michael Ekbladh Deutschland/Niederlande/Schweden 2020 (Weiterer Ablauf ab 7.15 Uhr wie vorgesehen. "Mystic - Das Geheimnis von Kauri Point: Zeremonie mit Folgen" verschiebt sich in die Nacht auf 5.25 Uhr. "Mystic - Das Geheimnis von Kauri Point: Die verschwundenen Wildpferde" wird auf Sa., 30.3.2024, 5.50 Uhr verschoben. "Mystic - Das Geheimnis von Kauri Point: Alles fürs Team" wird auf So., 31.3.2024, 6.00 Uhr verschoben.) ------------------------- zu Fr., 29.3. Bitte Folgenänderung beachten: 5.25 Mystic - Das Geheimnis von Kauri Point 5.50- Zeremonie mit Folgen (Text und weitere Angaben s. 6.00 Uhr) ("Mystic - Das Geheimnis von Kauri Point: Ein Sturm zieht auf" wird auf So., 31.3.2024, 6.25 Uhr verschoben.)

