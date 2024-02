ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 7/24

Mainz (ots)

Woche 7/24 Fr., 16.2. Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen ab 19.00 Uhr beachten: 19.00 heute 19.19 Wetter (VPS 19.20) 19.20 ZDF spezial (VPS 19.21/HD/UT) Alexej Nawalny ist tot - Kremlgegner in Haft gestorben Moderation: Andreas Klinner 19.40 Bettys Diagnose (VPS 19.25) 20.25 Neue Folgen (VPS 20.15) Der Staatsanwalt 21.25 SOKO Leipzig (VPS 21.15) 22.10 heute journal (VPS 22.00) 22.40 heute-show (VPS 22.30) 23.10 ZDF Magazin Royale (VPS 23.00) 23.40 aspekte (VPS 23.30) 0.25 heute journal update (VPS 0.15) 0.40 Ermittler! (VPS 0.30) 1.25 Terra X History (VPS 1.15) Mord und Totschlag. Kriminalität unterm Hakenkreuz 2.10 Terra X (VPS 2.00) Unsere Erde III 2.50 Terra X (VPS 2.45) Frauen, die Geschichte machten 3.35 Der Palast (VPS 3.30) Folge 3 4.25 Der Palast (VPS 4.20) Folge 4 5.10- hallo deutschland (VPS 5.05) 5.30 So., 18.2. Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen ab 0.40 Uhr beachten: 0.40 Der Fall Nawalny (HD/UT) Putin, das Gift und die Macht Film von Florian Huber (Erstsendung 30.3.2021) Deutschland/Russland 2021 1.25 Nord Nord Mord - Sievers und die Frau im Zug (VPS 0.35) 2.55 Spreewaldkrimi - Die Sturmnacht (VPS 2.05) 4.25 Der Palast (VPS 3.35) 5.05 zdf.formstark (VPS 4.45) 5.10- Berlin direkt (HD/UT) 5.30 (von 19.10 Uhr) Moderation: Andrea Maurer (Die Wiederholungen "Terra Xplore: Nutze deine Gedanken" und "ZDF.reportage: Hauptsache Schnee!" entfallen.) Woche 10/24 So., 3.3. 9.03 37°Leben Bitte geänderten Folgentitel beachten: Kampf fürs Wattenmeer Bitte streichen: Engagement auf der Insel Woche 11/24 Di., 12.3. 20.15 sportstudio live DFB-Pokal, Viertelfinale (VPS 20.14) 1. FC Saarbrücken - Borussia Mönchengladbach . . . Bitte Ergänzungen beachten: Kommentator: Oliver Schmidt Moderation: Jochen Breyer Mi., 13.3. 23.00 sportstudio UEFA Champions League Achtelfinale, Rückspiele . . . Bitte Ergänzung beachten: Expertin: Laura Freigang Woche 12/24 Sa., 16.3. Bitte geänderte Reihenfolge beachten: 8.35 PUR+ (UT) Zero G: Schwerelos Moderation: Eric Mayer Deutschland 2009 9.00 PUR+ (HD/UT) Die Reise der Scheiße Moderation: Eric Mayer Deutschland 2015 (Weiterer Ablauf ab 9.25 Uhr wie vorgesehen.) Woche 13/24 Sa., 23.3. Bitte Folgenänderung beachten: 8.45 PUR+ (HD/UT) Hilfe, wo bin ich? Das Entdeckermagazin mit Eric Mayer Deutschland 2017 ("PUR+: Superorgan - Ohne Herz geht nix!" entfällt.) So., 24.3. 10.30 sportstudio live . . . Bitte Änderung beachten: Bob-Weltcup, Finale Zweierbob Frauen und Viererbob Zusammenfassung aus Lake Placid/USA Kommentator: Martin Wolff Bitte streichen: Zweierbob Männer und Frauen Di., 26.3. Bitte neuen Ausdruck beachten: 22.15 37° (HD/AD/UT) Verbündete im Leben Großeltern und Enkel Film von Andrea Wörle und Max Rachals Deutschland 2024

