ZDF zeigt "Einzeltäter – Hanau" anlässlich des Gedenktags am 19. Februar

Aus der Dokumentarfilm-Trilogie "Einzeltäter" von Julian Vogel zeigt das ZDF/Das kleine Fernsehspiel anlässlich des Jahrestags des rassistischen Anschlags vom 19. Februar in Hanau-Kesselstad den Film "Einzeltäter – Hanau" am Montag, 19. Februar 2023, um 0.30 Uhr. Die Dokumentarfilme von Autor und Regisseur Julian Vogel widmen sich den Hinterbliebenen der Opfer der rechtterroristischen Attentate in München 2016, Halle 2019 sowie Hanau 2020 und sind für den Grimme-Preis 2024 in der Kategorie "Information & Kultur" nominiert. Vogel zeigt die Wechselwirkungen zwischen Trauerarbeit der Betroffenen und politischer Deutung der Tat. Alle drei Filme sind bereits in der ZDFmediathek verfügbar.

Der rassistische Anschlag vom 19. Februar 2020 hat Hanau-Kesselstadt verändert. Dort leben Menschen verschiedener Herkunft, dort starben sechs der neun Opfer. Nach dem Anschlag halten Hinterbliebene, Eltern, Geschwister und Freunde der Opfer zusammen und versuchen gemeinsam, mit den Folgen der Tat umzugehen. Sie organisieren sich politisch, kämpfen um die Aufklärung der Tat und gegen Rassismus. Und sie fordern Konsequenzen bei Behörden, von denen sie sich im Stich gelassen fühlen. So entsteht ein neues Wirgefühl bei den Menschen aus Kesselstadt, die weiterhin in unmittelbarer Nachbarschaft mit dem Vater des Täters leben. "Es ist eine große Leistung der Opferfamilien, nach dem großen Verlust in die Initiative zu gehen, Gerechtigkeit und Sichtbarkeit zu fordern und den demokratischen Staat an seine Pflichten und Versäumnisse zu erinnern. Und es ist eine große Leistung des Regisseurs Julian Vogel, die Familien über einen so langen Zeitraum zu begleiten und damit der Verkürzung und Vereinfachung des täglichen Nachrichtenstroms entgegenzuwirken", sagt Lucia Haslauer, stellvertretende Redaktionsleiterin ZDF/Das kleine Fernsehspiel.

Mit Mustafa Noori, Karim Kurtović, Muhammed Beyazkendir, Dennis Wosiek, Armin Kurtović, Dijana Kurtović, Çetin Gültekin, Serpil Unvar, Mirza Unvar, Mirkan Unvar, Ali Yildirim, Filip Gomann, Fatih Oguz, Asya Sayibakan, Maruf-Sinan Kuzhan, Bilal Maman, Newroz Duman, Jaweid Gholam, Farad Gholam und Piter Minnemann.

