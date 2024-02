ZDF

ZDF-Programmhinweis

PW 07/24, 15.05 Uhr

Bares für Rares

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierte Programmtexte beachten!! Montag, 12. Februar 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Holzschnitt von Albrecht Dürer, einen Goldring, einen Bahnsitz, eine Bronze, ein DFB-Autogrammleder, einen Ring und eine Kette mit Anhänger. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Dienstag, 13. Februar 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Saphirring, eine Bronze, eine E.T.-Figur, ein Ölgemälde von Anton Lamprecht, einen Hebammenkoffer und einen diamantenbesetzten Anhänger. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Mittwoch, 14. Februar 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter Horst Lichter und sein Team präsentieren Weinflaschen mit Künstleretikett, eine Platinkette, eine Tischleuchte, einen Diamantring, einen Schreibtisch und eine Windhund-Bronze. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Donnerstag, 15. Februar 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Leuchte, ein Gemälde von Franz Pflugradt, eine Kette mit russischer Münze, einen Spielautomaten, Schmuck und eine Porzellangruppe.

Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.

Freitag, 16. Februar 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter Horst Lichter und sein Team präsentieren ein Collier mit Smaragden, ein Werbeplakat, zwei Salieren mit Löffeln, ein Ölgemälde und eine Likörflasche mit Spieluhr. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell