ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 7/24

Mainz (ots)

Woche 7/24 Fr., 16.2. 23.30 aspekte Bitte Ergänzung beachten: Weltflucht für Fortgeschrittene Warum Eskapismus boomt Woche 8/24 So., 18.2. Bitte Beginnzeitkorrekturen ab 23.45 Uhr beachten: 23.45 Terra X History Putins Blutspur (1) - Chronik eines Krieges 0.35 heute Xpress (VPS 0.30) 0.40 Nord Nord Mord - Sievers und die Frau im Zug (VPS 0.35) 2.10 Spreewaldkrimi - Die Sturmnacht (VPS 2.05) 3.40 Der Palast (VPS 3.35) 4.20 Terra Xplore (VPS 4.15) Nutze deine Gedanken! (Weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen.) Di., 20.2. 22.15 37° Die Farbe meiner Haut Bitte Ergänzung beachten: Film von Silvia Kaiser und Yatri Niehaus Do., 22.2. 21.45 heute journal Bitte nochmalige Änderung beachten: Moderation: Marietta Slomka Bitte streichen: Dunja Hayali Fr., 23.2. 5.30 * ZDF-Morgenmagazin Bitte Änderung bei der Moderation beachten: 5.30 - 7.00 Mirjam Meinhardt 7.00 - 9.00 Mirjam Meinhardt, Andreas Wunn Bitte streichen: Dunja Hayali Woche 10/24 So., 3.3. Bitte Beginnzeitkorrekturen ab 22.15 Uhr beachten: 22.15 Iris - Die Wahrheit 22.55 Iris - Die Wahrheit (VPS 23.00) 23.40 Gemeinsam Zukunft bauen (VPS 23.45) 0.25 heute Xpress (VPS 0.30) 0.30 Terra X History (VPS 0.35) Silvia. Schwedens deutsche Königin 1.15 Annika - Mord an Schottlands Küste (VPS 1.20) 2.00 Annika - Mord an Schottlands Küste (VPS 2.05) (Weiterer Ablauf ab 2.50 Uhr wie vorgesehen.) Woche 11/24 So., 10.3. Bitte Folgenänderung beachten: 8.10 Löwenzahn (AD/UT) Schafe - Ausreißer im Wollpelz Fritz Fuchs Guido Hammesfahr Nachbar Paschulke Helmut Krauss Frau Susemiehl Ursula Staack Schafzüchterin Nina Kronjäger Schnitt: Jutta Busch-Tomala Musik: Eike Hosenfeld, Moritz Denis Kamera: Dagmar Jäger Buch: Kai Rönnau Regie: Hannes Spring Deutschland 2008 (Weiterer Ablauf ab 8.35 Uhr wie vorgesehen. "Löwenzahn: Kung Fu – Im Zeichen der Tiere" wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.) --------------------------- 23.45 Precht Bitte Ergänzung beachten: Richard David Precht im Gespräch mit Susan Neiman

