ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 4/24

Mainz (ots)

Woche 4/24 Mi., 24.1. 22.15 auslandsjournal Bitte Änderung beachten: Moderation: Matthias Fornoff Bitte streichen: Antje Pieper (Änderung bitte auch für die Wiederholung um 2.45 Uhr beachten.) ------------------------- Bitte neuen Ausdruck beachten: 22.45 Die Spur (HD/UT) Ende der privaten Chats? Hollywoodstar wirbt für Überwachung Film von Lucas Eiler und Ciara Cesaro-Tadic Kamera: Mirko Schernickau, Leonard Bendix, Henrik Eichmann Deutschland 2024 ------------------------- Bitte neuen Ausdruck beachten: 3.15 Die Spur (HD/UT) Ende der privaten Chats? Hollywoodstar wirbt für Überwachung Film von Lucas Eiler und Ciara Cesaro-Tadic (von 22.45 Uhr) Kamera: Mirko Schernickau, Leonard Bendix, Henrik Eichmann Deutschland 2024 Woche 6/24 Mo., 5.2. 5.30 * ZDF-Morgenmagazin Moderation: Bitte Änderung beachten: 5.30 - 7.00 Mirjam Meinhardt 7.00 - 9.00 Mirjam Meinhardt, Andreas Wunn Bitte streichen: Harriet von Waldenfels, Mitri Sirin Mi., 7.2. 20.15 sportstudio live DFB-Pokal, Viertelfinale 1. FC Saarbrücken - Borussia Mönchengladbach . . . Bitte Ergänzungen beachten: Co-Kommentator: Julian Schuster Experte: Per Mertesacker Woche 8/24 Mo., 19.2. 21.45 heute journal Bitte Änderung beachten: Moderation: Marietta Slomka Bitte streichen: Christian Sievers (Änderung bitte auch für Di., 20.2. und Mi., 21.2.2024, 21.45 Uhr beachten.) Do., 22.2. 21.45 heute journal Bitte Änderung beachten: Moderation: Dunja Hayali Bitte streichen: Christian Sievers (Änderung bitte auch von Fr., 23.2. bis So., 25.2.2024 beachten.) Woche 9/24 Sa., 24.2. Bitte Sendezeitkorrektur beachten: 5.05- Länderspiegel 5.30 So., 25.2. Bitte Programmänderung beachten: 5.30 37° (HD/UT) Corinnes Geheimnis – Ich lebe positiv Film von Maike Conway Deutschland 2024 (Weiterer Ablauf ab 5.45 Uhr wie vorgesehen. "Deutschland von oben" entfällt.)

