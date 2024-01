ZDF

ZDFinfo-Programmänderung Woche 09/24

Mainz (ots)

Freitag, 01.03. Bitte Programmänderungen beachten: 22.30 Außer Kontrolle - Jugendgewalt in Deutschland Deutschland 2021 Knast in Deutschland – um 22.30 Uhr – entfällt! 23.15 Serbiens Mafia - Krieger, Kriminelle und der Staat Frankreich 2018 Knast in Deutschland - um 23.15 Uhr – entfällt! 0.00 Die albanische Mafia - Drogen, Waffen und verletzte Ehre Deutschland 2021 Bahnhofsviertel Frankfurt um 00.15 Uhr – entfällt! (weiter im Ablauf wie vorgesehen)

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell