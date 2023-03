Straubinger Tagblatt

Einstellung der Missbrauchsermittlungen der Staatsanwaltschaft München ist eine Enttäuschung für die Opfer

Straubing (ots)

War das wirklich eine strafrechtliche Aufarbeitung, was die Staatsanwaltschaft München da am Dienstag als Resultat ihrer nachgezogenen Ermittlungen zu den Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche vorgelegt hat? Es war wohl mehr eine Bestätigung dessen, was man vermuten konnte: Die so genannten Verantwortungsträger in der katholischen Kirche haben die ihnen bekannten Missbrauchsfälle so lange erfolgreich unter den Teppich gekehrt, bis Verjährung oder der Tod der Täter und ihrer Beschützer eingetreten ist. (...)

Für die Opfer ist das Nullergebnis eine Enttäuschung. Für sie muss es so aussehen, dass massenhaften Straftaten folgenlos begangen wurden. Verjährung ist ein wichtiger Bestandteil des Rechtsstaats, aber sie kann manchmal auch ziemlich weh tun.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell