ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 5/24

Mainz (ots)

Woche 5/24 Mi., 31.1. Bitte Programmänderung beachten: 3.05 Die Macht der Superreichen (VPS 3.03/HD/UT) Bill Gates Film von Heike Nikolaus Deutschland 2022 (Die "WISO-Dokumentation: Ein Erbe vom Staat? 20.000 Euro für Jeden" wird auf Di., 20.2.2024, 4.30 Uhr verschoben.) Woche 6/24 So., 4.2. 23.45 Precht Bitte Ergänzung beachten: Zurück in die Zukunft! Wohin steuern wir die Welt? Woche 8/24 Mo., 19.2. Bitte neuen Ausdruck beachten: 19.25 WISO-Dokumentation (HD/UT) Ein Erbe vom Staat? 20.000 Euro für Jeden Film von Ute Mattigkeit und Katrin Ohlendorf Deutschland 2024 Di., 20.2. Bitte neuen Ausdruck beachten: 4.30 WISO-Dokumentation Ein Erbe vom Staat? 20.000 Euro für Jeden Film von Ute Mattigkeit und Katrin Ohlendorf (vom Vortag) Deutschland 2024 Mi., 21.2. Bitte neuen Sendetitel beachten: 22.15 auslandsjournal spezial: 2 Jahre Krieg in der Ukraine (Bitte auch für die Wiederholung um 4.30 Uhr beachten.)

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell