"maybrit illner" im ZDF: "Wie teuer wird's fürs Land?"

Die Ampel hat sich erstmal gerettet – zumindest auf dem Papier hat die Koalition das fehlende Geld gefunden. "Einigung in letzter Sekunde – wie teuer wird's fürs Land?" darüber diskutiert Maybrit Illner mit ihren Gästen am Donnerstag, 15. Dezember 2023, 22.15 Uhr, im ZDF.

Keine Aussetzung der Schuldenbremse, keine neue Notlage für 2024. Doch sollte sich die Lage in der Ukraine verschärfen, formulierte der Bundeskanzler, müsse man einen "Überschreitungsbeschluss" fassen. Das ist mehr als eine Hintertür. Bis dahin wird gespart und umgeschichtet, und es wird vor allem teurer für Bürger und Unternehmen. Der CO2-Preis soll noch stärker steigen als geplant, das verteuert Gas, Öl, Strom und Sprit. Und es gibt neue Steuern auf Flugbenzin und Agrardiesel.

Reicht dieser Kompromiss nun für einen Frieden zwischen Rot, Grün und Gelb? Aber noch viel wichtiger: Ist damit dem Land und seinen Bürgern gedient?

Zu Gast bei Maybrit Illner sind die Grünen-Parteivorsitzende Ricarda Lang, der Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion Christian Dürr und Helge Braun (CDU), Vorsitzender des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages, die Journalisten Kristina Dunz ("RND") und Josef-Hermann Tenhagen ("Finanztip") sowie die ZDF-Rechtsexpertin Sarah Tacke.

Diese Sendung wird mit Untertiteln und in der ZDFmediathek mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.

