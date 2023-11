ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 47/23

Mainz (ots)

Woche 47/23 So., 19.11. 19.30 Terra X Venezuelas Tafelberge - Expedition ins Haus der Götter Bitte Korrektur beachten: Film von Lars Abromeit und Jochen Schmoll Bitte streichen: Schmol (Bitte auch für die Wiederholung am 24.11.2023, 1.55 Uhr beachten.) Woche 48/23 Sa., 25.11. Bitte geänderten Programmablauf ab 23.30 Uhr beachten: 23.30 das aktuelle sportstudio 0.55 heute-show (VPS 1.00) 1.25 Filmnacht im ZDF (VPS 1.30) Ghostbusters - Die Geisterjäger 3.00 Ghostbusters II (VPS 3.05) 4.35 SOKO München (VPS 4.40) 5.20- zdf.formstark (VPS 5.25) 5.35 ("heute Xpress" um 0.55 Uhr entfällt.) Mi., 29.11. Bitte Programmänderung ab 9.00 Uhr beachten: 9.00 Heute im Parlament (VPS 8.59/HD/UT) Generaldebatte Reporterin: Andrea Maurer Moderation: Patricia Wiedemeyer (Weiterer Ablauf ab 10.30 Uhr wie vorgesehen. "heute Xpress" um 9.00 Uhr sowie "Volle Kanne - Service täglich" entfallen.) Woche 49/23 Mi., 6.12. Bitte geänderten Programmablauf ab 20.15 Uhr beachten: 20.15 sportstudio live (VPS 20.14/fub/HD/AD/Dd 5.1/UT) DFB-Pokal, Achtelfinale VfB Stuttgart - Borussia Dortmund Übertragung aus Stuttgart In der Halbzeitpause: gegen 21.30 heute journal (VPS 21.45/HD/UT) Wetter Moderation: Marietta Slomka Verlängerung und Elfmeterschießen möglich Anschließend Zusammenfassungen weiterer Spiele: 1. FC Saarbrücken – Eintracht Frankfurt Bayer 04 Leverkusen – SC Paderborn 07 Hertha BSC – Hamburger SV 23.30 Markus Lanz (VPS 23.15) 0.45 heute journal update (VPS 0.30) 1.00 auslandsjournal - die doku: Die Drogenbosse von Damaskus (VPS 0.44) 1.45 ZDF.reportage (VPS 0.45) Hauptschulklasse 9a 2.15 ZDF.reportage (VPS 1.15) Hauptschulklasse 9a 2.45 ZDF.reportage (VPS 1.45) Hauptschulklasse 9a 3.15 plan b: Da geht was, Deutschland! (VPS 2.15) 3.45 plan b: Da geht was, Deutschland! (VPS 2.45) 4.15 plan b: Da geht was, Deutschland! (VPS 3.15) 4.45- hallo deutschland 5.30 ("Nord Nord Mord - Sievers und die Stille Nacht" wird am Di., 5.12.2023, 20.15 Uhr ausgestrahlt, "auslandsjournal", "Die Spur" und "Deutschland von oben" entfallen.)

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell