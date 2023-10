Gastgewerbeumsatz im August 2023 um 2,1 % gegenüber Vormonat gesunken

WIESBADEN (ots) - * Geringere Wasserentnahme vor allem auf geringeren Kühlwasserbedarf in der Energieversorgung zurückzuführen * Wassereinsatz in der Landwirtschaft steigt von 2010 bis 2019 deutlich - besonders hohe Bewässerungsmengen in den Jahren 2018 und 2019 Die Wirtschaft und die privaten Haushalte in Deutschland haben im Jahr 2019 rund 71 Milliarden ...

mehr