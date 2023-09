ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 38/23

Mainz (ots)

Woche 38/23 Mo., 18.9. 5.30 ZDF-Morgenmagazin Bitte geänderte Moderationen beachten: 5.30 - 7.00 Sara El Damerdash 7.00 - 9.00 Harriet von Waldenfels, Andreas Wunn Bitte streichen: Dirk Jacobs Fr., 22.9. 23.30 aspekte Bitte Ergänzung beachten: Viktor Orbáns Nationalzirkus Wie Rechtspopulisten Ungarns Kultur knebeln Woche 39/23 So., 24.9. Bitte neuen Ausdruck beachten: 18.00 ZDF.reportage (HD/UT) Streife auf Mallorca Zoff am Ballermann Film von Karin Wendland Deutschland 2023 _________________________ Bitte neuen Ausdruck beachten: 5.00- ZDF.reportage (HD/UT) 5.30 Streife auf Mallorca Zoff am Ballermann Film von Karin Wendland (von 18.00 Uhr) Deutschland 2023 Fr., 29.9. 23.30 aspekte Bitte Ergänzung beachten: Ich bin Fan - Von der Liebe zur Besessenheit Woche 43/23 So., 22.10. 19.30 Terra X Die Arktis – 66,5 Grad Nord Bitte Ergänzung beachten: Audiodeskription (Bitte auch für die Wiederholung am Fr., 27.10.2023, 2.00 Uhr beachten.)

